Россияне в форме ВСУ пытались прорваться на Купянском направлении – Генштаб

В среду российские оккупанты в четыре волны пытались прорвать оборону бойцов ВСУ на Купянском направлении, часть российских солдат была переодета в форму украинских военных.

Источник: Генштаб

Дословно: "Начиная с 14.30, российские оккупанты предприняли попытку прорвать нашу оборону на Купянском направлении.

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Штурмовые группы противника атаковали позиции украинских защитников в четыре волны. В целом враг задействовал около 15 единиц техники. В частности, танки, боевые бронированные машины и установку разминирования УР-77".

Детали: Сообщается, что часть российских солдат была переодета в форму образца Вооруженных Сил Украины, что нарушает законы и правила ведения войны и является военным преступлением.

Защитники остановили врага, уничтожили всю его бронетехнику и ликвидировали значительную часть живой силы.

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В Генштабе отметили профессионализм и слаженность пехотинцев, танкистов, артиллеристов и операторов БпЛА.