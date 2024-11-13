13 листопада росіяни вбили двох та поранили вісьмох мирних мешканців Донеччини

У середу російські окупанти вбили двох та поранили вісьмох цивільних на Донеччині.

Джерело: Донецька обласна прокуратура у Telegram

Деталі: Так, за даними слідства, 13 листопада під приціл загарбниківів потрапило село Шевченко Волноваського району. Тілесні ушкодження, несумісні з життям, отримала 32-річна жінка. Крім того, дістала закриту черепно-мозкову травму й осколкові поранення цивільна 36 років.

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У селі Новотроїцьке Покровського району армія РФ завдала удару дроном по автомобілю. Від атаки загинув 63-річний місцевий житель, а жінка 59 років та 33-річний чоловік, які перебували в салоні, отримали поранення.

Також окупанти завдали 3 авіаудари по місту Костянтинівка. Попередньо, використавши "ФАБ-250" з УМПК. Засоби ураження поцілили по території приватного сектору. Тілесні ушкодження отримали двоє 68 і 71-річних пенсіонерок та подружня пара 37 і 48 років. У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, рвані рани та садна. Пошкоджено фасади 21 житлового будинку, легковий автомобіль, лінію електромережі та газопровід.

Ще одного цивільного поранено у селі Предтечине Краматорського району - його війська держави-агресора обстріляли з артилерії.