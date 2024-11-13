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13 ноября россияне убили двух и ранили восемь мирных жителей Донецкой области

Валентина РоманенкоСреда, 13 ноября 2024, 19:10
13 ноября россияне убили двух и ранили восемь мирных жителей Донецкой области
фото прокуратуры

В среду российские оккупанты убили двух и ранили восьмерых гражданских в Донецкой области.

Источник: Донецкая областная прокуратура в Telegram

Детали: Так, по данным следствия, 13 ноября под прицел захватчиков попало село Шевченко Волновахского района. Телесные повреждения, несовместимые с жизнью, получила 32-летняя женщина. Кроме того, получила закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения женщина 36 лет.

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В селе Новотроицкое Покровского района армия РФ нанесла удар дроном по автомобилю. От атаки погиб 63-летний местный житель, а женщина 59 лет и 33-летний мужчина, которые находились в салоне, получили ранения.

Также оккупанты нанесли 3 авиаудара по городу Константиновка. Предварительно, использовав "ФАБ-250" с УМПК. Средства поражения попали по территории частного сектора. Телесные повреждения получили двое 68 и 71-летних пенсионерок и супружеская пара 37 и 48 лет. У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения, рваные раны и ссадины. Повреждены фасады 21 жилого дома, легковой автомобиль, линия электросети и газопровод.

Еще один гражданский ранен в селе Предтечино Краматорского района - его войска государства-агрессора обстреляли из артиллерии.

Донецкая областьвойна
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