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Республіканців у Сенаті США очолить політик із проукраїнськими поглядами

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСереда, 13 листопада 2024, 20:07
Республіканців у Сенаті США очолить політик із проукраїнськими поглядами
Джон Тун. ілюстративне фото з Вікіпедії

Новим очільником республіканської фракції у Сенаті США стане сенатор від Південної Дакоти Джон Тун, який неодноразово висловлювався за підтримку України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на BBC

Деталі: 63-річний Тун переміг після другого раунду виборів лідера республіканців у Сенаті, здобувши 29 голосів, тоді як Джон Корнін з Техасу отримав 24.

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Сенатор від штату Флорида Рік Скотт, якому віддавали перевагу прихильники Дональда Трампа – зокрема колишній ведучий Fox News Такер Карлсон – вибув у першому турі, набравши лише 13 голосів.

Джон Тун працює в Сенаті з 2004 року, а донедавна був заступником Мітча Макконнелла – нинішнього лідера республіканців, який покидає посаду. Тун вважається досвідченим законодавцем, який дотримується більш центристських позицій та має налагоджені стосунки з більшістю колег-республіканців у Конгресі.

Уже відомо, що лідер республіканців у Сенаті очолюватиме більшість у щонайменше 52 законодавці.

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У своїх попередніх заявах Тун активно висловлювався на підтримку України. У березні, коли тривали дискусії щодо ухвалення багатомільярдного пакета допомоги Києву, він заявляв, що "Америка не може самоусунутись зі світової арени".

США
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"Українська правда" представить свій другий в історії рейтинг лідерів — сотню українців, які роблять найбільший внесок в незалежність та майбутнє України.

Київ | 20 листопада
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