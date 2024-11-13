Республіканців у Сенаті США очолить політик із проукраїнськими поглядами
Новим очільником республіканської фракції у Сенаті США стане сенатор від Південної Дакоти Джон Тун, який неодноразово висловлювався за підтримку України.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на BBC
Деталі: 63-річний Тун переміг після другого раунду виборів лідера республіканців у Сенаті, здобувши 29 голосів, тоді як Джон Корнін з Техасу отримав 24.
Сенатор від штату Флорида Рік Скотт, якому віддавали перевагу прихильники Дональда Трампа – зокрема колишній ведучий Fox News Такер Карлсон – вибув у першому турі, набравши лише 13 голосів.
Джон Тун працює в Сенаті з 2004 року, а донедавна був заступником Мітча Макконнелла – нинішнього лідера республіканців, який покидає посаду. Тун вважається досвідченим законодавцем, який дотримується більш центристських позицій та має налагоджені стосунки з більшістю колег-республіканців у Конгресі.
Уже відомо, що лідер республіканців у Сенаті очолюватиме більшість у щонайменше 52 законодавці.
У своїх попередніх заявах Тун активно висловлювався на підтримку України. У березні, коли тривали дискусії щодо ухвалення багатомільярдного пакета допомоги Києву, він заявляв, що "Америка не може самоусунутись зі світової арени".