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Республиканцев в Сенате США возглавит политик с проукраинскими взглядами

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСреда, 13 ноября 2024, 20:07
Республиканцев в Сенате США возглавит политик с проукраинскими взглядами
Джон Тун. иллюстративное фото из Википедии

Новым главой республиканской фракции в Сенате США станет сенатор от Южной Дакоты Джон Тун, который неоднократно высказывался за поддержку Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на BBC

Детали: 63-летний Тун победил после второго раунда выборов лидера республиканцев в Сенате, получив 29 голосов, тогда как Джон Корнин из Техаса получил 24.

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Сенатор от штата Флорида Рик Скотт, которому отдавали предпочтение сторонники Дональда Трампа – в частности бывший ведущий Fox News Такер Карлсон – выбыл в первом туре, набрав лишь 13 голосов.

Джон Тун работает в Сенате с 2004 года, а до недавнего времени был заместителем Митча Макконнелла – нынешнего лидера республиканцев, который покидает пост. Тун считается опытным законодателем, который придерживается более центристских позиций и имеет налаженные отношения с большинством коллег-республиканцев в Конгрессе.

Уже известно, что лидер республиканцев в Сенате будет возглавлять большинство в минимум 52 законодателя.

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В своих предыдущих заявлениях Тун активно высказывался в поддержку Украины. В марте, когда продолжались дискуссии о принятии многомиллиардного пакета помощи Киеву, он заявлял, что "Америка не может самоустраниться с мировой арены".

США
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