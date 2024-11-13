Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поза межами можливого. Відвідайте щорічну премію УП 100

Два десятка участков и домов только в одном селе: журналисты показали имущество семьи Крупы

Татьяна ОлейникСреда, 13 ноября 2024, 20:07
Два десятка участков и домов только в одном селе: журналисты показали имущество семьи Крупы
Тетяна Крупа. фото: Getty Images

В селе Волица Хмельницкой области у семьи бывшей главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы есть 10 земельных участков и 9 домов. Большую часть этого имущества приобрели в 2021-2022 годах.

Источник: расследование hromadske "МСЭК: новейшая история роскоши от Ужгорода до Днепра"

Детали: По данным журналистов, почти все дома - от 15 до 25 квадратных метров. Как оказалось, семья владеет компанией "Солар Инвест", которая занимается альтернативной энергетикой. Для этого бизнеса и скупали все имущество.

Реклама:

Компания "Солар Инвест" зарегистрирована в имении в Хмельницком, который принадлежит мужу Татьяны Крупы Владимиру.

 
фото: hromadske

Хмельницкая квартира Круп расположена на берегу реки, рядом с городским парком. В этом же парке они строили ресторан - он должен был открыться в конце 2024 года.

 
фото: hromadske
 
фото: hromadske

Кроме того, у семьи Крупы насчитали около 40 земельных участков, примерно 20 домов, кучу квартир и по меньшей мере 5 автомобилей - Audi, BMW, Volkswagen Touareg и два Porsche Cayenne - 2019 и 2024 годов выпуска.

РЕКЛАМА:

Предистория:

  • 4 октября правоохранители разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу и ее сына – чиновника областного управления Пенсионного фонда Александра Крупу на незаконном обогащении.
  • 7 октября Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Татьяне Крупе. Ее отправили под стражу на 60 суток (до 3 декабря) с возможностью внесения залога в размере 500 млн грн.
  • Национальное агентство по розыску и менеджменту активов разыскало первые активы пяти фигурантов, задействованных в криминальных схемах в МСЭК.
  • В частности, речь идет о 128 единицах жилой и нежилой недвижимости (в том числе жилые дома и квартиры в областных центрах, квартиры в Киеве, апартаменты, развлекательные комплексы, гаражи, паркоместа, офисы), 140 земельных участков, 30 автомобилей, в том числе премиального класса, корпоративные права на общую сумму более 20 млн грн, миллионы гривен на счетах в банках, оружие.

коррупция
Реклама:

УП 100. Поза межами можливого

"Украинская правда" представит свой второй в истории рейтинг лидеров - сотню украинцев, которые делают наибольший вклад в независимость и будущее Украины.

Киев | 20 ноября
КУПИТЬ БИЛЕТЫ
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сын Трампа назвал идиотами ответственных за разрешение на дальнобойные удары по РФ

Одесса без тепла, света и воды: в ОГА рассказали о ситуации на вечер

Зеленский о разрешении на удары по РФ: Ракеты сами за себя скажут

NYT: Байден разрешил Украине ударить по России ракетами ATACMS

Графики отключений света в понедельник будут действовать по всей стране

Шольц объяснил звонок Путину, однако признал, что тот не изменил свою позицию

Все новости...
коррупция
ГБР: Экс-чиновник Минобороны "списал" почти 94 миллиона гривен пени Гринкевичам
СБУ задержала руководительницу МСЭК, которая требовала взятку у раненого воина ВСУ
В Киеве на взятке в $2 тыс. задержали чиновницу Центрально МСЭК
Последние новости
04:48
Волкер о разрешении на дальнобойные удары: отменено политическое решение, которого не должно было быть
03:50
Мэр Москвы сообщил об атаке беспилотников
03:20
ISW: зимой российские войска сосредоточатся на захвате прифронтовых украинских городов
02:27
фотоИз Киевского водохранилища выловили российский беспилотник
01:29
Сын Трампа назвал идиотами ответственных за разрешение на дальнобойные удары по РФ
00:51
Россияне снова атакуют ударными БпЛА с севера
00:39
Враг нанес удар баллистикой по критической инфраструктуре Сум: в городе пропал свет
00:30
В Абхазии оппозиция призвала лидера страны подать в отставку
23:52
обновлено, фото, видеоРоссияне ударили по многоэтажке в Сумах: 10 погибших, пол сотни раненых
23:41
Одесса без тепла, света и воды: в ОГА рассказали о ситуации на вечер
Все новости...
Реклама:
Реклама: