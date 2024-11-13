Два десятка участков и домов только в одном селе: журналисты показали имущество семьи Крупы
В селе Волица Хмельницкой области у семьи бывшей главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы есть 10 земельных участков и 9 домов. Большую часть этого имущества приобрели в 2021-2022 годах.
Источник: расследование hromadske "МСЭК: новейшая история роскоши от Ужгорода до Днепра"
Детали: По данным журналистов, почти все дома - от 15 до 25 квадратных метров. Как оказалось, семья владеет компанией "Солар Инвест", которая занимается альтернативной энергетикой. Для этого бизнеса и скупали все имущество.
Компания "Солар Инвест" зарегистрирована в имении в Хмельницком, который принадлежит мужу Татьяны Крупы Владимиру.
Хмельницкая квартира Круп расположена на берегу реки, рядом с городским парком. В этом же парке они строили ресторан - он должен был открыться в конце 2024 года.
Кроме того, у семьи Крупы насчитали около 40 земельных участков, примерно 20 домов, кучу квартир и по меньшей мере 5 автомобилей - Audi, BMW, Volkswagen Touareg и два Porsche Cayenne - 2019 и 2024 годов выпуска.
Предистория:
- 4 октября правоохранители разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу и ее сына – чиновника областного управления Пенсионного фонда Александра Крупу на незаконном обогащении.
- 7 октября Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Татьяне Крупе. Ее отправили под стражу на 60 суток (до 3 декабря) с возможностью внесения залога в размере 500 млн грн.
- Национальное агентство по розыску и менеджменту активов разыскало первые активы пяти фигурантов, задействованных в криминальных схемах в МСЭК.
- В частности, речь идет о 128 единицах жилой и нежилой недвижимости (в том числе жилые дома и квартиры в областных центрах, квартиры в Киеве, апартаменты, развлекательные комплексы, гаражи, паркоместа, офисы), 140 земельных участков, 30 автомобилей, в том числе премиального класса, корпоративные права на общую сумму более 20 млн грн, миллионы гривен на счетах в банках, оружие.