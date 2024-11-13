Два десятка участков и домов только в одном селе: журналисты показали имущество семьи Крупы

В селе Волица Хмельницкой области у семьи бывшей главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы есть 10 земельных участков и 9 домов. Большую часть этого имущества приобрели в 2021-2022 годах.

Источник: расследование hromadske "МСЭК: новейшая история роскоши от Ужгорода до Днепра"

Детали: По данным журналистов, почти все дома - от 15 до 25 квадратных метров. Как оказалось, семья владеет компанией "Солар Инвест", которая занимается альтернативной энергетикой. Для этого бизнеса и скупали все имущество.

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Компания "Солар Инвест" зарегистрирована в имении в Хмельницком, который принадлежит мужу Татьяны Крупы Владимиру.

фото: hromadske

Хмельницкая квартира Круп расположена на берегу реки, рядом с городским парком. В этом же парке они строили ресторан - он должен был открыться в конце 2024 года.

фото: hromadske

фото: hromadske

Кроме того, у семьи Крупы насчитали около 40 земельных участков, примерно 20 домов, кучу квартир и по меньшей мере 5 автомобилей - Audi, BMW, Volkswagen Touareg и два Porsche Cayenne - 2019 и 2024 годов выпуска.

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