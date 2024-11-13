В окупованому Криму впав міст над залізничною колією: є потерпілі
Середа, 13 листопада 2024, 21:56
У Джанкойському районі тимчасово окупованого Криму ввечері 13 листопада впав автомобільний міст, збудований над залізничними коліями.
Джерело: "Крим.Реалії" з посиланням на місцеві телеграм-канали
Деталі: За даними пабліків, у момент падіння на мосту між селами Ізумрудне та Маслове знаходилися вантажівка і легковий автомобіль, рятувальники допомогли деблокувати двох потерпілих.
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Телеграм-канал "ЧП Северный Крым" із посиланням на очевидців повідомляє, що міст не витримав вагу фури.
Дорожні служби організували об’їзд аварійної ділянки.