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В окупованому Криму впав міст над залізничною колією: є потерпілі

Валентина РоманенкоСереда, 13 листопада 2024, 21:56
В окупованому Криму впав міст над залізничною колією: є потерпілі
скриншот

У Джанкойському районі тимчасово окупованого Криму ввечері 13 листопада впав автомобільний міст, збудований над залізничними коліями.

Джерело: "Крим.Реалії" з посиланням на місцеві телеграм-канали

Деталі: За даними пабліків, у момент падіння на мосту між селами Ізумрудне та Маслове знаходилися вантажівка і легковий автомобіль, рятувальники допомогли деблокувати двох потерпілих.

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Телеграм-канал "ЧП Северный Крым" із посиланням на очевидців повідомляє, що міст не витримав вагу фури.

Дорожні служби організували об’їзд аварійної ділянки.

Кримнадзвичайна подія
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