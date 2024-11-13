В оккупированном Крыму упал мост над железнодорожными путями: есть пострадавшие
Среда, 13 ноября 2024, 21:56
В Джанкойском районе временно оккупированного Крыма вечером 13 ноября упал автомобильный мост, возведенный над железнодорожными путями.
Источник: "Крым.Реалии" со ссылкой на местные телеграм-каналы
Детали: По данным пабликов, в момент падения на мосту между селами Изумрудное и Масловое находились грузовик и легковой автомобиль, спасатели помогли деблокировать двух пострадавших.
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Телеграм-канал "ЧП Северный Крым" со ссылкой на очевидцев сообщает, что мост не выдержал вес фуры.
Дорожные службы организовали объезд аварийного участка.