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Окупанти обстріляли Куп’янськ: поранені двоє людей, зокрема водій "швидкої"

Тетяна ОлійникСереда, 13 листопада 2024, 22:07
Окупанти обстріляли Куп’янськ: поранені двоє людей, зокрема водій швидкої
Фото - Харківська обласна прокуратура

Удень 13 листопада російська армія обстріляла Куп’янськ на Харківщині, поранила двох людей.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, 13 листопада близько 15:30 окупанти обстріляли м. Купʼянськ. 

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Зафіксовано влучання по автомобілю швидкої медичної допомоги: поранено 66-річного водія".

 
Фото - Харківська обласна прокуратура

Деталі: Ще раз росіяни влучили по приватному житловому сектору. 49-річний чоловік дістав поранень. Пошкоджені будинки.

Харківська областьвійнаобстріл
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