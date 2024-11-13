Окупанти обстріляли Куп’янськ: поранені двоє людей, зокрема водій "швидкої"
Середа, 13 листопада 2024, 22:07
Удень 13 листопада російська армія обстріляла Куп’янськ на Харківщині, поранила двох людей.
Джерело: Харківська обласна прокуратура
Дослівно: "За даними слідства, 13 листопада близько 15:30 окупанти обстріляли м. Купʼянськ.
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Зафіксовано влучання по автомобілю швидкої медичної допомоги: поранено 66-річного водія".
Деталі: Ще раз росіяни влучили по приватному житловому сектору. 49-річний чоловік дістав поранень. Пошкоджені будинки.