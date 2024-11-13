Оккупанты обстреляли Купянск: ранены два человека, в том числе водитель "скорой"

Днем 13 ноября российская армия обстреляла Купянск в Харьковской области, ранила двух человек.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, 13 ноября около 15:30 оккупанты обстреляли г. Купянск.

Реклама:

Зафиксировано попадание по автомобилю скорой медицинской помощи: ранен 66-летний водитель".

Фото - Харківська обласна прокуратура

Детали: Еще раз россияне попали по частному жилому сектору. 49-летний мужчина получил ранения. Повреждены дома.