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Оккупанты обстреляли Купянск: ранены два человека, в том числе водитель "скорой"

Татьяна ОлейникСреда, 13 ноября 2024, 22:07
Оккупанты обстреляли Купянск: ранены два человека, в том числе водитель скорой
Фото - Харьковская областная прокуратура

Днем 13 ноября российская армия обстреляла Купянск в Харьковской области, ранила двух человек.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, 13 ноября около 15:30 оккупанты обстреляли г. Купянск.

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Зафиксировано попадание по автомобилю скорой медицинской помощи: ранен 66-летний водитель".

 
Фото - Харківська обласна прокуратура

Детали: Еще раз россияне попали по частному жилому сектору. 49-летний мужчина получил ранения. Повреждены дома.

Харьковская областьвойнаобстрел
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