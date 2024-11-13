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Трамп офіційно оголосив ім'я майбутнього держсекретаря США

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 13 листопада 2024, 22:24
Трамп офіційно оголосив ім'я майбутнього держсекретаря США
Фото: Flickr

Обраний президент США Дональд Трамп має намір номінувати сенатора від штату Флорида Марко Рубіо на посаду державного секретаря.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву, яку поширила кампанія Трампа

Деталі: Майбутній американський президент заявив, що Марко Рубіо "є високоповажним лідером і дуже потужним голосом за свободу" та буде "справжнім другом наших союзників і безстрашним воїном, який ніколи не відступить перед нашими ворогами".

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Майбутній держсекретар наступного року має бути затверджений Конгресом, але з огляду на те, що республіканці мають більшість у Сенаті США, це кадрове рішення не зустріне проблем.

Свого часу Марко Рубіо наполягав на важливості підтримки України та навіть публічно критикував однопартійців за сумнів у потребі допомагати Україні.

Водночас в останні роки його риторика стала більш скептичною стосовно України: у квітні він проголосував проти багатостраждального проєкту з 61 млрд доларів на підтримку Києва. Останнім часом він також змінив риторику щодо шляхів завершення війни.

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Раніше Трамп обрав своїм міністром оборони Піта Гегсета, ведучого Fox News і ветерана, який висловлював презирство до політики керівників Пентагону.

Він також підтвердив призначення конгресмена від Флориди Майка Волтца радником із національної безпеки у своїй майбутній адміністрації.

ТрампСША
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"Українська правда" представить свій другий в історії рейтинг лідерів — сотню українців, які роблять найбільший внесок в незалежність та майбутнє України.

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