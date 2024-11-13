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Трамп официально объявил имя будущего госсекретаря США

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 13 ноября 2024, 22:24
Трамп официально объявил имя будущего госсекретаря США
Фото: Flickr

Избранный президент США Дональд Трамп намерен номинировать сенатора от штата Флорида Марко Рубио на должность государственного секретаря.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление, которое распространила кампания Трампа

Детали: Будущий американский президент заявил, что Марко Рубио "является высокоуважаемым лидером и очень мощным голосом за свободу" и будет "настоящим другом наших союзников и бесстрашным воином, который никогда не отступит перед нашими врагами".

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Будущий госсекретарь в следующем году должен быть утвержден Конгрессом, но учитывая то, что республиканцы имеют большинство в Сенате США, это кадровое решение не встретит проблем.

В свое время Марко Рубио настаивал на важности поддержки Украины и даже публично критиковал однопартийцев за сомнение в необходимости помогать Украине.

В то же время в последние годы его риторика стала более скептической по отношению к Украине: в апреле он проголосовал против многострадального проекта с 61 млрд долларов на поддержку Киева. В последнее время он также изменил риторику относительно путей завершения войны.

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Ранее Трамп избрал своим министром обороны Пита Гегсета, ведущего Fox News и ветерана, который выражал презрение к политике руководителей Пентагона.

Он также подтвердил назначение конгрессмена от Флориды Майка Волтца советником по национальной безопасности в своей будущей администрации.

ТрампСША
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