Новообраний президент США Дональд Трамп хоче призначити директоркою Національної розвідки політикиню та колишню офіцерку резерву американської армії Тулсі Габбард. Вона виступає проти надання допомоги Україні.

Джерело: Fox News, Центр протидії дезінформації при РНБО

Деталі: Трамп у своїй заяві сказав, що Габбард боролася за США і свободи всіх американців.

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Габбард – колишня конгресвумен від Демократичної партії.

Центр протидії дезінформації при РНБО України у 2022 році застерігав, що Габбард уже кілька років працює на іноземну аудиторію за гроші Кремля.

Від початку повномасштабної війни політикиня заявляла, що "США винні у військовій агресії" Росії, бо "провокували" агресора багато років, а "правляча еліта Вашингтона руками українців хоче вбити якомога більше росіян".

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Крім того, Габбард активно дезінформувала світ про наявність розробок зброї масового ураження в біолабораторіях України.