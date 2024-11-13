Трамп хоче призначити директоркою Нацрозвідки політикиню, яка проти надання допомоги Україні
Новообраний президент США Дональд Трамп хоче призначити директоркою Національної розвідки політикиню та колишню офіцерку резерву американської армії Тулсі Габбард. Вона виступає проти надання допомоги Україні.
Джерело: Fox News, Центр протидії дезінформації при РНБО
Деталі: Трамп у своїй заяві сказав, що Габбард боролася за США і свободи всіх американців.
Габбард – колишня конгресвумен від Демократичної партії.
Центр протидії дезінформації при РНБО України у 2022 році застерігав, що Габбард уже кілька років працює на іноземну аудиторію за гроші Кремля.
Від початку повномасштабної війни політикиня заявляла, що "США винні у військовій агресії" Росії, бо "провокували" агресора багато років, а "правляча еліта Вашингтона руками українців хоче вбити якомога більше росіян".
Крім того, Габбард активно дезінформувала світ про наявність розробок зброї масового ураження в біолабораторіях України.