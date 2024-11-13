Новоизбранный президент США Дональд Трамп хочет назначить директором Национальной разведки политика и бывшего офицера резерва американской армии Тулси Габбард. Она выступает против предоставления помощи Украине.

Источник: Fox News, Центр противодействия дезинформации при СНБО

Детали: Трамп в своем заявлении сказал, что Габбард боролась за США и свободы всех американцев.

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Габбард - бывшая конгрессвумен от Демократической партии.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины в 2022 году предостерегал, что Хаббард уже несколько лет работает на иностранную аудиторию за деньги Кремля.

С начала полномасштабной войны политик заявляла, что "США виноваты в военной агрессии" России, потому что "провоцировали" агрессора много лет, а "правящая элита Вашингтона руками украинцев хочет убить как можно больше россиян".

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Кроме того Габбард активно дезинформировала мир о наличии разработок оружия массового поражения в биолабораториях Украины.