Російські "Шахеди" знову атакують Україну

Увечері 13 листопада російська армія знову запустила в Україну ударні дрони.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: О 21:58 військові попередили, що ударні БпЛА з Курської області на сході Сумщини, рухаються у напрямку Полтавщини, курс південний.

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О 22:58 стало відомо про дрони з Курської області на Сумщині, рухаються у напрямку Полтавщини та Чернігівщини, курс південний та західний.

О 23:55 повітряну тривогу оголосили в Київській області.

О 00:01 повідомили, що ударні БпЛА на Сумщині та Чернігівщині, рухаються у західному напрямку.

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Станом на 03:40: