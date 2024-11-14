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Російські "Шахеди" знову атакують Україну

Тетяна Олійник, Іван Д'яконовЧетвер, 14 листопада 2024, 04:59
Російські Шахеди знову атакують Україну
Фото - Getty Images

Увечері 13 листопада російська армія знову запустила в Україну ударні дрони.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: О 21:58 військові попередили, що ударні БпЛА з Курської області на сході Сумщини, рухаються у напрямку Полтавщини, курс південний.

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О 22:58 стало відомо про дрони з Курської області на Сумщині, рухаються у напрямку Полтавщини та Чернігівщини, курс південний та західний.

О 23:55 повітряну тривогу оголосили в Київській області.

О 00:01 повідомили, що ударні БпЛА на Сумщині та Чернігівщині, рухаються у західному напрямку.

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Станом на 03:40:

  • Ворожі ударні БпЛА з Курської області на сході Сумщині, рухаються у напрямку Полтавщини та Чернігівщини, курс південний та західний;
  • БпЛА у західній частині Сумщини рухаються у південному напрямку;
  • БпЛА у центральній частині Чернігівщини рухаються на захід;
  • БпЛА на межі Чернігівської та Полтавської областей рухаються південно-західним курсом;
  • БпЛА в районі н.п. Рамодан (Полтавщина) тримають курс на Лубни.

Станом на 05:28:

  • Ударні БпЛА на сході Сумщини рухаються у південно-західному напрямку;
  • Ударні БпЛА на перетині Чернігівської, Сумської та Полтавської областей рухаються у північно-східному напрямку.

О 06:11 Повітряні сили повідомили про ударні БпЛА на межі Сумської та Чернігівської областей, курсом на захід.

О 06:15 повідомили, що БпЛА заходять з Курської області через Сумщину, курс південно-західний.

О 06:56 військові попередили про БпЛА на півночі Полтавщини, курс північно-західний.

О 07:05 Повітряні сили повідомили про БпЛА на сході Київщини у напрямку Черкащини, курс південно-західний.

безпілотникиповітряна тривога
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