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Российские "Шахеды" снова атакуют Украину

Татьяна Олейник, Иван ДьяконовЧетверг, 14 ноября 2024, 04:59
Российские Шахеды снова атакуют Украину
Фото - Getty Images

Вечером 13 ноября российская армия снова запустила в Украину ударные дроны.

Источник: Воздушные силы

Детали: В 21:58 военные предупредили, что ударные БпЛА из Курской области на востоке Сумщины, движутся в направлении Полтавщины, курс южный.

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В 22:58 стало известно о дронах из Курской области на Сумщине, движутся в направлении Полтавщины и Черниговщины, курс южный и западный.

В 23:55 воздушную тревогу объявили в Киевской области.

В 00:01 сообщили, что ударные БпЛА на Сумщине и Черниговщине, движутся в западном направлении.

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По состоянию на 03:40:

  • Вражеские ударные БпЛА из Курской области на востоке Сумщины, движутся в направлении Полтавщины и Черниговщины, курс южный и западный;
  • БпЛА в западной части Сумщины движутся в южном направлении;
  • БпЛА в центральной части Черниговщины движутся на запад;
  • БпЛА на границе Черниговской и Полтавской областей движутся юго-западным курсом;
  • БпЛА в районе н.п. Рамодан (Полтавская область) держат курс на Лубны.

По состоянию на 05:28:

  • Ударные БпЛА на востоке Сумщины движутся в юго-западном направлении;
  • Ударные БпЛА на пересечении Черниговской, Сумской и Полтавской областей движутся в северо-восточном направлении.

В 06:11 Воздушные силы сообщили об ударных БпЛА на границе Сумской и Черниговской областей, курсом на запад.

В 06:15 сообщили, что БпЛА заходят из Курской области через Сумскую область, курс юго-западный.

В 06:56 военные предупредили о БпЛА на севере Полтавщины, курс северо-западный.

В 07:05 Воздушные силы сообщили о БпЛА на востоке Киевщины в направлении Черкасской области, курс юго-западный.

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