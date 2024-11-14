Российские "Шахеды" снова атакуют Украину
Вечером 13 ноября российская армия снова запустила в Украину ударные дроны.
Источник: Воздушные силы
Детали: В 21:58 военные предупредили, что ударные БпЛА из Курской области на востоке Сумщины, движутся в направлении Полтавщины, курс южный.
В 22:58 стало известно о дронах из Курской области на Сумщине, движутся в направлении Полтавщины и Черниговщины, курс южный и западный.
В 23:55 воздушную тревогу объявили в Киевской области.
В 00:01 сообщили, что ударные БпЛА на Сумщине и Черниговщине, движутся в западном направлении.
По состоянию на 03:40:
- Вражеские ударные БпЛА из Курской области на востоке Сумщины, движутся в направлении Полтавщины и Черниговщины, курс южный и западный;
- БпЛА в западной части Сумщины движутся в южном направлении;
- БпЛА в центральной части Черниговщины движутся на запад;
- БпЛА на границе Черниговской и Полтавской областей движутся юго-западным курсом;
- БпЛА в районе н.п. Рамодан (Полтавская область) держат курс на Лубны.
По состоянию на 05:28:
- Ударные БпЛА на востоке Сумщины движутся в юго-западном направлении;
- Ударные БпЛА на пересечении Черниговской, Сумской и Полтавской областей движутся в северо-восточном направлении.
В 06:11 Воздушные силы сообщили об ударных БпЛА на границе Сумской и Черниговской областей, курсом на запад.
В 06:15 сообщили, что БпЛА заходят из Курской области через Сумскую область, курс юго-западный.
В 06:56 военные предупредили о БпЛА на севере Полтавщины, курс северо-западный.
В 07:05 Воздушные силы сообщили о БпЛА на востоке Киевщины в направлении Черкасской области, курс юго-западный.