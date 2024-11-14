Reuters: Команда Трампа складає списки військових офіцерів, яких звільнять з Пентагону

Члени перехідної команди новообраного президента США Дональда Трампа складають список військових офіцерів, які будуть звільнені. Можливо, до нього увійдуть члени Об'єднаного комітету начальників штабів, що може стати безпрецедентним потрясінням у Пентагоні.

Джерело: Reuters з посиланням на двох інформаторів

Деталі: Як зазначає видання, планування звільнень перебуває на ранній стадії і може змінюватися в міру того, як адміністрація Трампа буде формуватися.

Реклама:

Одне з джерел поставило під сумнів доцільність масових перемін у Пентагоні.

Також було незрозуміло, чи підтримає цей план сам Трамп, хоча в минулому він активно виступав проти лідерів оборонного відомства, які його критикували. Під час передвиборчої кампанії Трамп також говорив про звільнення генералів і тих, хто відповідальний за сумнівне виведення військ з Афганістану в 2021 році.

Друге джерело повідомило, що нова адміністрація, ймовірно, зосередиться на американських офіцерах, яких вважають пов'язаними з Марком Міллі, колишнім головою Об'єднаного комітету начальників штабів Трампа.

РЕКЛАМА:

Міллі був процитований у книзі Боба Вудворда "Війна", що була опублікована минулого місяця, де він назвав Трампа "фашистом до мозку кісток", а союзники Трампа націлилися на нього за передбачувану нелояльність до колишнього президента.

"Кожна людина, яку підвищив і призначив Міллі, піде", - сказало джерело. - "Існує дуже детальний список усіх, хто був пов'язаний з Міллі. І всі вони підуть".

До Об'єднаного комітету начальників штабів входять найвищі офіцери збройних сил США, які очолюють армію, флот, морську піхоту, військово-повітряні сили, національну гвардію і космічні сили.

Деякі нинішні і колишні американські чиновники применшують можливість таких серйозних кадрових перестановок, заявляючи, що це було б непотрібним і руйнівним у час глобальних потрясінь, коли в Україні і на Близькому Сході тривають війни.

Перше джерело повідомило, що з бюрократичної точки зору буде складно звільнити і замінити значну частину вищого військового керівництва США, і припустило, що це може бути хвалькуватістю і позерством з боку союзників Трампа.

Але друге джерело припустило, що в таборі Трампа вважають, що Об'єднаний комітет начальників штабів повинен бути скорочений через бюрократичну надмірність.

За словами джерела, такі скорочення можна витримати в організації такого масштабу, як американські збройні сили.

Передісторія: