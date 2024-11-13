Трамп обрав ветерана та телеведучого Fox News на посаду міністра оборони США

Обраний президент США Дональд Трамп оголосив про призначення ветерана та ведучого телеканалу Fox News Піта Хегсета на посаду міністра оборони США.

Джерело: Трамп в соцмережі Truth Social, Reuters

Пряма мова Трампа: "Для мене велика честь оголосити, що я затвердив Піта Хегсета на посаду Міністра оборони в моєму Кабінеті. Піт провів все своє життя як воїн за військо і за країну. Піт жорсткий, розумний і щиро вірить в тезу "Америка понад усе. З Пітом на чолі, вороги Америки мають бути напоготові – наша армія знову буде великою, і Америка ніколи не відступить".

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Довідково: 44-річний Піт Хегсет служив у Іраку, Афганістані та на військовій базі в Ґуантанамо. За інформацією Reuters, Хегсет критикував так звану "політику пробудження" в Пентагоні, спрямовану на підвищення різноманітності в армії. Його кандидатура наразі очікує схвалення Сенатом. Як зазнчає видання, якщо його затвердять, це може створити напруженість у стосунках з головою Об’єднаного комітету начальників штабів Чарльзом Брауном, якого Хегсет звинувачував у схильності до "радикальної лівої політики".

У минулому Хегсет також піддавав критиці союзників США по НАТО, вважаючи їх недостатньо сильними, та попереджав про зростання впливу Китаю в Азії.

"Застарілі, недоозброєні, вторгнені і безсилі. Чому Америка, європейський "екстрений номер" ХХ століття, повинна слухати самовдоволених і ослаблених партнерів, які закликають нас дотримуватися застарілих і односторонніх оборонних угод?" – писав він у своїй книзі.

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Хегсет підкреслював, що країни НАТО не готові фінансувати власну оборону й натомість покладаються на допомогу США.

Під час одного з виступів він також висловився щодо російського вторгнення в Україну в 2022 році, назвавши його "війною Путіна за принципом "поверни мені моє"".

"Якщо Україна зможе себе захистити – чудово. Але я не хочу, щоб американське втручання надто заглиблювалося в Європу, провокуючи (Путіна) до відчуття, що він затиснутий у кут," – зазначив Хегсет.

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