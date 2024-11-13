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Трамп обрав ветерана та телеведучого Fox News на посаду міністра оборони США

Іван Д'яконов, Анастасія ПроцСереда, 13 листопада 2024, 02:39
Трамп обрав ветерана та телеведучого Fox News на посаду міністра оборони США
Піт Хегсет. Фото: Getty Images

Обраний президент США Дональд Трамп оголосив про призначення ветерана та ведучого телеканалу Fox News Піта Хегсета на посаду міністра оборони США.

Джерело: Трамп в соцмережі Truth SocialReuters

Пряма мова Трампа: "Для мене велика честь оголосити, що я затвердив Піта Хегсета на посаду Міністра оборони в моєму Кабінеті. Піт провів все своє життя як воїн за військо і за країну. Піт жорсткий, розумний і щиро вірить в тезу "Америка понад усе. З Пітом на чолі, вороги Америки мають бути напоготові – наша армія знову буде великою, і Америка ніколи не відступить".

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Довідково: 44-річний Піт Хегсет служив у Іраку, Афганістані та на військовій базі в Ґуантанамо. За інформацією Reuters, Хегсет критикував так звану "політику пробудження" в Пентагоні, спрямовану на підвищення різноманітності в армії. Його кандидатура наразі очікує схвалення Сенатом. Як зазнчає видання, якщо його затвердять, це може створити напруженість у стосунках з головою Об’єднаного комітету начальників штабів Чарльзом Брауном, якого Хегсет звинувачував у схильності до "радикальної лівої політики".

У минулому Хегсет також піддавав критиці союзників США по НАТО, вважаючи їх недостатньо сильними, та попереджав про зростання впливу Китаю в Азії.

"Застарілі, недоозброєні, вторгнені і безсилі. Чому Америка, європейський "екстрений номер" ХХ століття, повинна слухати самовдоволених і ослаблених партнерів, які закликають нас дотримуватися застарілих і односторонніх оборонних угод?" – писав він у своїй книзі.

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Хегсет підкреслював, що країни НАТО не готові фінансувати власну оборону й натомість покладаються на допомогу США.

Під час одного з виступів він також висловився щодо російського вторгнення в Україну в 2022 році, назвавши його "війною Путіна за принципом "поверни мені моє"".

"Якщо Україна зможе себе захистити – чудово. Але я не хочу, щоб американське втручання надто заглиблювалося в Європу, провокуючи (Путіна) до відчуття, що він затиснутий у кут," – зазначив Хегсет.

Передісторія: 

  • 12 вересня Трамп підтвердив призначення конгресмена від Флориди Майка Волтца радником із національної безпеки у своїй майбутній адміністрації.
  • Також Трамп оголосив про намір призначити колишнього голову Національної розвідки США Джона Реткліффа на посаду директора Центрального розвідувального управління.
  • Трамп також повідомив, що обрав колишнього губернатора Арканзасу Майка Хакабі послом в Ізраїлі, свого давнього друга Стівена Віткоффа – спеціальним представником на Близькому Сході, а Білла Макгінлі, секретаря кабінету міністрів у своїй першій адміністрації, радником Білого дому.

ТрампСША
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