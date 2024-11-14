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Reuters: Команда Трампа составляет списки военных офицеров, которых уволят из Пентагона

Алена ИвашкивЧетверг, 14 ноября 2024, 02:28
Reuters: Команда Трампа составляет списки военных офицеров, которых уволят из Пентагона
фото из Википедии

Члены переходной команды новоизбранного президента США Дональда Трампа составляют список военных офицеров, которые будут уволены. Возможно, в него войдут члены Объединенного комитета начальников штабов, что может стать беспрецедентным потрясением в Пентагоне.

Источник: Reuters со ссылкой на двух информаторов

Детали: Как отмечает издание, планирование увольнений находится на ранней стадии и может меняться по мере того, как администрация Трампа будет формироваться.

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Один из источников поставил под сомнение целесообразность массовых перемен в Пентагоне.

Также было непонятно, поддержит ли этот план сам Трамп, хотя в прошлом он активно выступал против лидеров оборонного ведомства, которые его критиковали. Во время предвыборной кампании Трамп также говорил об увольнении генералов и тех, кто ответственен за сомнительный вывод войск из Афганистана в 2021 году.

Второй источник сообщил, что новая администрация, вероятно, сосредоточится на американских офицерах, которых считают связанными с Марком Милли, бывшим председателем Объединенного комитета начальников штабов Трампа.

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Милли был процитирован в книге Боба Вудворда "Война", опубликованной в прошлом месяце, где он назвал Трампа "фашистом до мозга костей", а союзники Трампа нацелились на него за предполагаемую нелояльность к бывшему президенту.

"Каждый человек, которого повысил и назначил Милли, уйдет", - сказал источник. - "Существует очень подробный список всех, кто был связан с Милли. И все они уйдут".

В Объединенный комитет начальников штабов входят высшие офицеры вооруженных сил США, которые возглавляют армию, флот, морскую пехоту, военно-воздушные силы, национальную гвардию и космические силы.

Некоторые нынешние и бывшие американские чиновники преуменьшают возможность таких серьезных кадровых перестановок, заявляя, что это было бы ненужным и разрушительным во время глобальных потрясений, когда в Украине и на Ближнем Востоке продолжаются войны.

Первый источник сообщил, что с бюрократической точки зрения будет сложно уволить и заменить значительную часть высшего военного руководства США, и предположил, что это может быть хвастовством и позерством со стороны союзников Трампа.

Но второй источник предположил, что в лагере Трампа считают, что Объединенный комитет начальников штабов должен быть сокращен из-за бюрократической избыточности.

По словам источника, такие сокращения можно выдержать в организации такого масштаба, как американские вооруженные силы.

Предыстория: 

  • 12 ноября Трамп избрал министром обороны Пита Хегсета, комментатора Fox News и ветерана, который продемонстрировал готовность провести чистку в Пентагоне.
  • "Следующий президент Соединенных Штатов должен коренным образом изменить высшее руководство Пентагона, чтобы мы были готовы защищать нашу страну и побеждать наших врагов. Многие люди должны быть уволены", - писал Хэггет в своей книге "Война с воинами: За предательством людей, которые делают нас свободными".

СШАТрамп
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