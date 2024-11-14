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ISW: Північнокорейські солдати воюють поруч із росіянами в Курській області

Іван Д'яконовЧетвер, 14 листопада 2024, 03:51
ISW: Північнокорейські солдати воюють поруч із росіянами в Курській області
ілюстративне фото: Getty Images

Розвідки Південної Кореї та США підтвердили участь північнокорейських військових у бойових діях на території Росії, зокрема в Курській області.

Джерело: ISW

Деталі: Національна розвідувальна служба Південної Кореї повідомила 13 листопада про участь північнокорейських військових у бойових діях на території Росії, після їхньої підготовки та поступового розгортання на полі бою протягом останніх двох тижнів. Підтвердження цього факту також надійшло від американської розвідки.

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Дослівно: "Речник Державного департаменту США Ведант Патель під час брифінгу 12 листопада зазначив, що понад 10 тисяч північнокорейських військових розміщені на сході Росії, і більшість із них перемістилися до Курської області, де беруть участь у бойових діях поряд з російськими силами".

Мапа: ISW
Мапа: ISW

Ключові висновки:

  • Кремль намагається диктувати умови будь-яких потенційних "мирних" переговорів з Україною напередодні інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа. Спосіб, у який Кремль намагається встановити свої умови для переговорів, переконливо свідчить про те, що цілі Росії залишаються незмінними і все ще зводяться до повної капітуляції України. Кремль, схоже, не бажає йти на більші поступки новій адміністрації Трампа, ніж це було у випадку з чинною адміністрацією.
  • Випереджувальна відмова Лаврова від потенційної пропозиції заморозити нинішню лінію фронту ще раз свідчить про те, що Росія не зацікавлена в пом'якшенні свого підходу або вимог на переговорах і зберігає свою мету – повну капітуляцію України, яку президент Росії Володимир Путін чітко окреслив у червні 2024 року.
  • Як повідомляється, 13 листопада українські спецслужби вбили офіцера Чорноморського флоту Росії в окупованому Криму.
  • Президент Росії Владімір Путін і російські нафтові топ-менеджери, за повідомленнями, відхилили пропозицію про злиття трьох найбільших російських нафтових компаній. Суперечливі повідомлення про запропоноване злиття російських нафтових компаній свідчать про можливу боротьбу між наближеними до Путіна групами та керівниками російських енергетичних корпорацій.
  • Розвідки Південної Кореї та США незалежно один від одного підтвердили, що північнокорейські війська вступили в бій поряд з російськими військовими в Курській області.
  • Російські війська нещодавно просунулися вперед поблизу Торецька, Курахового, Вугледара та на кордоні Донецької і Запорізької областей, а українські війська нещодавно відновили позиції поблизу Часового Яру.
  • Російські війська продовжують покладатися на відновлені танки і бронемашини, вилучені зі складів для відновлення втрат техніки у ході бойових дій, але, ймовірно, не будуть спроможні витримати ці втрати у довгостроковій перспективі.

ISWКНДРРосіявійна
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