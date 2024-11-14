ISW: Северокорейские солдаты воюют рядом с россиянами в Курской области
Разведки Южной Кореи и США подтвердили участие северокорейских военных в боевых действиях на территории России, в частности в Курской области.
Источник: ISW
Детали: Национальная разведывательная служба Южной Кореи сообщила 13 ноября об участии северокорейских военных в боевых действиях на территории России, после их подготовки и постепенного развертывания на поле боя в течение последних двух недель. Подтверждение этого факта также поступило от американской разведки.
Дословно: "Представитель Государственного департамента США Ведант Патель во время брифинга 12 ноября отметил, что более 10 тысяч северокорейских военных размещены на востоке России, и большинство из них переместились в Курскую область, где участвуют в боевых действиях наряду с российскими силами".
Ключевые выводы:
- Кремль пытается диктовать условия любых потенциальных "мирных" переговоров с Украиной накануне инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа. Способ, которым Кремль пытается установить свои условия для переговоров, убедительно свидетельствует о том, что цели России остаются неизменными и все еще сводятся к полной капитуляции Украины. Кремль, похоже, не желает идти на большие уступки новой администрации Трампа, чем это было в случае с действующей администрацией.
- Опережающий отказ Лаврова от потенциального предложения заморозить нынешнюю линию фронта еще раз свидетельствует о том, что Россия не заинтересована в смягчении своего подхода или требований на переговорах и сохраняет свою цель – полную капитуляцию Украины, которую президент России Владимир Путин четко очертил в июне 2024 года.
- Как сообщается, 13 ноября украинские спецслужбы убили офицера Черноморского флота России в оккупированном Крыму.
- Президент России Владимир Путин и российские нефтяные топ-менеджеры, по сообщениям, отклонили предложение о слиянии трех крупнейших российских нефтяных компаний. Противоречивые сообщения о предложенном слиянии российских нефтяных компаний свидетельствуют о возможной борьбе между приближенными к Путину группами и руководителями российских энергетических корпораций.
- Разведки Южной Кореи и США независимо друг от друга подтвердили, что северокорейские войска вступили в бой рядом с российскими военными в Курской области.
- Российские войска недавно продвинулись вперед вблизи Торецка, Курахово, Угледара и на границе Донецкой и Запорожской областей, а украинские войска недавно восстановили позиции вблизи Часового Яра.
- Российские войска продолжают полагаться на восстановленные танки и бронемашины, изъятые со складов для восстановления потерь техники в ходе боевых действий, но, вероятно, не будут способны выдержать эти потери в долгосрочной перспективе.