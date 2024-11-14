ISW: Северокорейские солдаты воюют рядом с россиянами в Курской области

Разведки Южной Кореи и США подтвердили участие северокорейских военных в боевых действиях на территории России, в частности в Курской области.

Источник: ISW

Детали: Национальная разведывательная служба Южной Кореи сообщила 13 ноября об участии северокорейских военных в боевых действиях на территории России, после их подготовки и постепенного развертывания на поле боя в течение последних двух недель. Подтверждение этого факта также поступило от американской разведки.

Реклама:

Дословно: "Представитель Государственного департамента США Ведант Патель во время брифинга 12 ноября отметил, что более 10 тысяч северокорейских военных размещены на востоке России, и большинство из них переместились в Курскую область, где участвуют в боевых действиях наряду с российскими силами".

Карта: ISW

Ключевые выводы: