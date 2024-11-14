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У Байдена хочуть подати до Конгресу запит щодо допомоги Україні на 2025 рік

Ірина Балачук, Ірина КутєлєваЧетвер, 14 листопада 2024, 07:43
У Байдена хочуть подати до Конгресу запит щодо допомоги Україні на 2025 рік
Президенти України Володимир Зеленський та США Джо Байден. Фото ілюстративне з Facebook The White House

Адміністрація президента США Джо Байдена, яка є чинною до інаугурації нового президента, має намір надіслати до Конгресу запит щодо нової допомоги для України на 2025 фінансовий рік.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ"

Пряма мова радника президента США з питань нацбезпеки Джейка Саллівана: "Упродовж наступних двох місяців адміністрація надішле сигнал Конгресу, що ми хотіли б бачити додаткові кошти для України у 2025 році, аби вона мала можливість досягти найкращої позиції, найсильнішої можливої позиції для ведення переговорів".

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Деталі: Салліван не став коментувати, у якому вигляді адміністрація пропонуватиме Конгресу ухвалити додаткове фінансування, але акцентував, що у Байдена вважають необхідним і логічним пошук додаткових ресурсів на підтримку України.

Він також запевнив, що нинішній уряд США має намір використати кожний долар, який Конгрес вже виділив на допомогу Україні.

Передісторія:

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БайденСШАдопомога Україні
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