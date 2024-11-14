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У Байдена хотят подать в Конгресс запрос относительно помощи Украине на 2025 год

Ирина Балачук, Ирина КутелеваЧетверг, 14 ноября 2024, 07:43
У Байдена хотят подать в Конгресс запрос относительно помощи Украине на 2025 год
Президенты Украины Владимир Зеленский и США Джо Байден. Фото иллюстративное из Facebook The White House

Администрация президента США Джо Байдена, которая действует до инаугурации нового президента, намерена направить в Конгресс запрос относительно новой помощи для Украины на 2025 финансовый год.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ"

Прямая речь советника президента США по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана: "В течение следующих двух месяцев администрация направит сигнал Конгрессу, что мы хотели бы видеть дополнительные средства для Украины в 2025 году, чтобы она имела возможность достичь лучшей позиции, сильнейшей возможной позиции для ведения переговоров".

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Детали: Салливан не стал комментировать, в каком виде администрация будет предлагать Конгрессу принять дополнительное финансирование, но акцентировал, что у Байдена считают необходимым и логичным поиск дополнительных ресурсов в поддержку Украины.

Он также заверил, что нынешнее правительство США намерено использовать каждый доллар, который Конгресс уже выделил на помощь Украине.

Предыстория:

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