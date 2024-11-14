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ЗСУ за добу відмінусували 1 690 окупантів

Ірина БалачукЧетвер, 14 листопада 2024, 08:00
ЗСУ за добу відмінусували 1 690 окупантів
Фото з Facebook ЗСУ

Генштаб оновив дані про російські втрати у війні – лише за минулу добу Сили оборони знешкодили 1 690 окупантів, 64 артилерійські системи, 51 ББМ та 19 танків ворога.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.11.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 716 070 (+1 690) осіб,
  • танків – 9 319 (+19) од,
  • бойових броньованих машин – 18 947 (+51) од,
  • артилерійських систем – 20 472 (+64) од,
  • РСЗВ – 1 252 (+3) од,
  • засобів ППО – 997 (+1) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 852 (+54) од,
  • крилатих ракет – 2 640 (+4) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 29 090 (+124) од,
  • спеціальної техніки – 3 629 (+0) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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