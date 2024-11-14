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ВСУ за сутки отминусовали 1 690 оккупантов

Ирина БалачукЧетверг, 14 ноября 2024, 08:00
ВСУ за сутки отминусовали 1 690 оккупантов
Фото из Facebook ВСУ

Генштаб обновил данные о российских потерях в войне – только за минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1 690 оккупантов, 64 артиллерийские системы, 51 ББМ и 19 танков врага.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.11.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 716 070 (+1 690) человек,
  • танков – 9 319 (+19) ед,
  • боевых бронированных машин – 18 947 (+51) ед,
  • артиллерийских систем – 20 472 (+64) ед,
  • РСЗО – 1 252 (+3) ед,
  • средств ПВО – 997 (+1) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 18 852 (+54) ед,
  • крылатых ракет – 2 640 (+4) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 29 090 (+124) ед,
  • специальной техники – 3 629 (+0) ед.

Данные уточняются.

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