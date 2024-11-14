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"Люди в шоці": у Пентагоні стривожені через кандидата Трампа на посаду глави міноборони

Ірина Кутєлєва, Валентина РоманенкоЧетвер, 14 листопада 2024, 10:35
Люди в шоці: у Пентагоні стривожені через кандидата Трампа на посаду глави міноборони
Піт Гегсет. фото Getty Images

Цілий ряд чинних і колишніх посадовців Міністерства оборони США стурбовані через наміри обраного президента Дональда Трампа призначити главою відомства ведучого Fox News і ветерана Піта Гегсета.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Деталі: Попри військовий досвід Гегсет не має достатнього досвіду керування великими структурами.

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"Ви б довірили йому керувати Walmart (американська мережа супермаркетів. – ред.)? Адже саме стільки у нас співробітників", – сказав один з експосадовців американського відомства.

Інший колишній посадовець зазначив, що "люди в шоці" через ймовірне призначення Гегсета.

"Він усього лише персонаж Fox News, який ніколи не працював в уряді", – заявив він.

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Чинні посадовці також скептичні щодо можливості Гегсета керувати настільки складним бюрократичним апаратом.

"Це смертельно серйозна робота, і мені здається, що це в основному людина-виконавець, яка найбільше відома тим, що говорить про військову справу і не робить нічого значущого для національної безпеки після служби в армії", – сказав співробітник Міністерства оборони США.

Посадовець додав, що Пентагон – це "величезна бюрократична система", і необхідно розуміти, як вона працює, "щоб підтримувати національну безпеку по всьому світу".

"Це виснажливо і складно, і це зовсім не пов'язано з тим, щоб виходити на Fox News і просторікувати", – зауважив він.

Крім того, вибір Гегсета може відлякати претендентів на понад 80 інших посад у Пентагоні, які мають бути затверджені Сенатом, оскільки міністр оборони, як правило, зберігає за собою право приймати рішення і може нехтувати порадами своїх підлеглих.

Інші посадовці кажуть, що все ще розбираються з наслідками вибору Трампа, не маючи практично ніяких попередніх відомостей про кандидата.

Вони розповідали про те, що ведуть шалений пошук у Google, щоб дізнатися більше про свого можливого нового начальника.

"Я ледве знав, хто він такий", – сказав посадовець Міноборони на умовах анонімності.

Дехто у Пентагоні стривожені, що Гегсет може почати різке скорочення програм відомства без попереднього ознайомлення з ситуацією.

Проте водночас один посадовець висловив сподівання, що Гегсет змінить свій підхід, коли почне отримувати секретні брифінги щодо національної безпеки під час перехідного періоду.

"Щойно вони отримають цю початкову "мозкову атаку" і побачать усе, що відбувається за завісою, я думаю, що це буде крок назад і момент "о боже" для них, щоб усвідомити все те, чого вони не знають", – сказав співрозмовник видання.

Що передувало: Трамп обрав своїм міністром оборони Піта Гегсета, ведучого Fox News і ветерана, який висловлював презирство до політики керівників Пентагону.

СШАТрамп
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