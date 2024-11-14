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"Люди в шоке": в Пентагоне встревожены из-за кандидата Трампа на должность главы минобороны

Ирина Кутелева, Валентина РоманенкоЧетверг, 14 ноября 2024, 10:35
Люди в шоке: в Пентагоне встревожены из-за кандидата Трампа на должность главы минобороны
Пит Хегсет. фото Getty Images

Целый ряд действующих и бывших должностных лиц Министерства обороны США обеспокоены из-за намерений избранного президента Дональда Трампа назначить главой ведомства ведущего Fox News и ветерана Пита Хегсета.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: Несмотря на военный опыт Хегсет не имеет достаточного опыта управления крупными структурами.

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"Вы бы доверили ему управлять Walmart (американская сеть супермаркетов. – ред.)? Ведь именно столько у нас сотрудников", – сказал один из экс-чиновников американского ведомства.

Другой бывший чиновник отметил, что "люди в шоке" из-за вероятного назначения Хегсета.

"Он всего лишь персонаж Fox News, который никогда не работал в правительстве", – заявил он.

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Действующие чиновники также скептически относятся к возможности Хегсета управлять столь сложным бюрократическим аппаратом.

"Это смертельно серьезная работа, и мне кажется, что это в основном человек-исполнитель, который больше всего известен тем, что говорит о военном деле и не делает ничего значимого для национальной безопасности после службы в армии", – сказал сотрудник Министерства обороны США.

Чиновник добавил, что Пентагон – это "огромная бюрократическая система", и необходимо понимать, как она работает, "чтобы поддерживать национальную безопасность по всему миру".

"Это утомительно и сложно, и это совсем не связано с тем, чтобы выходить на Fox News и разглагольствовать", – заметил он.

Кроме того, выбор Хегсета может отпугнуть претендентов на более 80 других должностей в Пентагоне, которые должны быть утверждены Сенатом, поскольку министр обороны, как правило, сохраняет за собой право принимать решения и может пренебрегать советами своих подчиненных.

Другие чиновники говорят, что все еще разбираются с последствиями выбора Трампа, не имея практически никаких предварительных сведений о кандидате.

Они рассказывали о том, что ведут поиск в Google, чтобы узнать больше о своем возможном новом начальнике.

"Я едва знал, кто он такой", – сказал чиновник Минобороны на условиях анонимности.

Некоторые в Пентагоне встревожены, что Хегсет может начать резкое сокращение программ ведомства без предварительного ознакомления с ситуацией.

Однако в то же время один чиновник выразил надежду, что Хегсет изменит свой подход, когда начнет получать секретные брифинги по национальной безопасности во время переходного периода.

"Как только они получат эту начальную "мозговую атаку" и увидят все, что происходит за занавесом, я думаю, что это будет шаг назад и момент "о боже" для них, чтобы осознать все то, чего они не знают", – сказал собеседник издания.

Что предшествовало: Трамп избрал своим министром обороны Пита Хегсета, ведущего Fox News и ветерана, который выражал презрение к политике руководителей Пентагона.

СШАТрамп
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