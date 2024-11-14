ЗСУ отримають український дистанційний модуль ведення вогню

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах Сил оборони дистанційно-керований модуль "Пернач" вітчизняного виробництва.

Джерело: пресслужба МОУ

Деталі: Зазначається, що на турель "Пернача" встановлюється кулемет калібру 7.62 мм та блок системи управління з акумулятором та камерою.

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Оператор керує модулем із безпечного укриття, використовуючи пульт і FPV-окуляри, на які передається зображення із відеокамери.