ВСУ получат украинский дистанционный модуль ведения огня
Четверг, 14 ноября 2024, 10:53
Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях Сил обороны дистанционно-управляемый модуль "Пернач" отечественного производства.
Источник: пресс-служба МОУ
Детали: Отмечается, что на турель "Пернача" устанавливается пулемет калибра 7.62 мм и блок системы управления с аккумулятором и камерой.
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Оператор управляет модулем из безопасного укрытия, используя пульт и FPV-очки, на которые передается изображение с видеокамеры.