Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поза межами можливого. Відвідайте щорічну премію УП 100

ВСУ получат украинский дистанционный модуль ведения огня

Валентина РоманенкоЧетверг, 14 ноября 2024, 10:53
ВСУ получат украинский дистанционный модуль ведения огня
фото МОУ

Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях Сил обороны дистанционно-управляемый модуль "Пернач" отечественного производства.

Источник: пресс-служба МОУ

Детали: Отмечается, что на турель "Пернача" устанавливается пулемет калибра 7.62 мм и блок системы управления с аккумулятором и камерой.

Реклама:

Оператор управляет модулем из безопасного укрытия, используя пульт и FPV-очки, на которые передается изображение с видеокамеры.

оружиеМинобороны
Реклама:

УП 100. Поза межами можливого

"Украинская правда" представит свой второй в истории рейтинг лидеров - сотню украинцев, которые делают наибольший вклад в независимость и будущее Украины.

Киев | 20 ноября
КУПИТЬ БИЛЕТЫ
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 00:22, фото, видеоПосле прилета российского дрона в Глухове под завалами могут быть люди – СМИ

США анонсировали новый пакет военной помощи Украине

В Балтийском море между Литвой и Швецией повредили еще один кабель связи

Советник Трампа назвал разрешение на удары по России "шагом к эскалации"

Во вторник в Украине будут действовать графики отключения света

Умеров: Российская армия наращивает силы и создает новые бригады

Все новости...
оружие
Сеул пересмотрит решение об оружии для Украины после победы Трампа - СМИ
Россия отправила на войну реквизит "Мосфильма": бронетехнику 50-х годов
Украина направит рекордные 55 миллиардов производителям оружия в 2025 году
Последние новости
05:34
США сообщили Южной Корее о разрешении Украине бить по РФ ракетами ATACMS – СМИ
04:33
Украинская компания разработала ИИ для безпилотников, который автоматически определяет и поражает цели
04:06
Так называемый "президент" Абхазии подал в отставку
03:48
Южная Корея экстрадировала в США россиянина, обвиняемого в распространении программ-вымогателей
03:36
Легендарный лыжник может пропустить открытие сезона в Норвегии
03:20
В России пытаются угрозами удержать США от разрешения Украине бить вглубь РФ – ISW
03:08
Ламбридис: Поддержку Украины нужно продолжать, потому что это соответствует Уставу ООН
02:23
обновляетсяРоссийская армия с нескольких направлений запустила ударные беспилотники
02:15
видео"Хезболла" нанесла удар по пригороду Тель-Авива: пять человек ранены
01:30
На войне погиб экс-игрок сборной Украины по гандболу
Все новости...
Реклама:
Реклама: