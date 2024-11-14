ВСУ получат украинский дистанционный модуль ведения огня

Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях Сил обороны дистанционно-управляемый модуль "Пернач" отечественного производства.

Источник: пресс-служба МОУ

Детали: Отмечается, что на турель "Пернача" устанавливается пулемет калибра 7.62 мм и блок системы управления с аккумулятором и камерой.

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Оператор управляет модулем из безопасного укрытия, используя пульт и FPV-очки, на которые передается изображение с видеокамеры.