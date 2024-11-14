Майбутній радник Трампа: Новий президент хоче привести Росію і Україну до переговорів

Ймовірний радник з національної безпеки у майбутній адміністрації новообраного президента США Дональда Трампа Майк Волтц вважає, що Трамп хоче закінчення війни в Україні і має намір привести Москву і Київ до переговорів.

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на "Голос Америки"

Деталі: Волтц разом з іншими республіканцями мав зустріч з Трампом 13 листопада.

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Пряма мова Волтца: "Президент чітко висловився, що він бажає привести обидві сторони до столу переговорів. Він зосереджений на припиненні війни, а не на її продовженні".

Деталі: Він також наголосив, що бачення безпекової політики щодо України залежить від рішення Трампа.

Видання нагадує, що в адміністрації Джо Байдена посаду радника із національної безпеки обіймає Джейк Салліван. Радник відповідає за інформування президента про ключові питання національної безпеки та за координацію з різними агенціями.

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Як розповідала "Європейська правда", Волтц – ветеран армії США і перший "зелений берет" (служив у Силах спецоперацій США), який обрався до Конгресу.

Напередодні писали, що Fox News кілька співрозмовників проінформували щодо того, що Трамп може незабаром призначити спеціального представника, який відповідатиме за "переговори про припинення війни" України та Росії.

Минулого тижня The Wall Street Journal повідомило, що в оточенні Трампа щодо виконання його обіцянки "швидко припинити війну" в Україні нібито фігурує ідея про заморозку фронту по актуальній лінії з демілітаризованою зоною та 20-річний мораторій на прийняття України в НАТО.