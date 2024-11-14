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Будущий советник Трампа: Новый президент хочет привести Россию и Украину к переговорам

Ирина Балачук, Уляна КричковскаяЧетверг, 14 ноября 2024, 11:44
Будущий советник Трампа: Новый президент хочет привести Россию и Украину к переговорам
Новоизбранный президент США Дональд Трамп и Майк Волтц. Фото из Facebook Волтца

Вероятный советник по национальной безопасности в будущей администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа Майк Волтц считает, что Трамп хочет окончания войны в Украине и намерен привести Москву и Киев к переговорам.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки"

Детали: Волтц вместе с другими республиканцами встречался с Трампом 13 ноября.

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Прямая речь Волтца: "Президент четко выразился, что он желает привести обе стороны к столу переговоров. Он сосредоточен на прекращении войны, а не на ее продолжении".

Детали: Он также отметил, что видение политики безопасности в отношении Украины зависит от решения Трампа.

Издание напоминает, что в администрации Джо Байдена должность советника по национальной безопасности занимает Джейк Салливан. Советник отвечает за информирование президента о ключевых вопросах национальной безопасности и за координацию с различными агентствами.

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Как рассказывала "Европейская правда", Уолтц – ветеран армии США и первый "зеленый берет" (служил в Силах спецопераций США), который избрался в Конгресс.

Накануне писали, что Fox News несколько собеседников проинформировали о том, что Трамп может вскоре назначить специального представителя, который будет отвечать за "переговоры о прекращении войны" Украины и России.

На прошлой неделе The Wall Street Journal сообщило, что в окружении Трампа по выполнению его обещания "быстро прекратить войну" в Украине якобы фигурирует идея о заморозке фронта по актуальной линии с демилитаризованной зоной и 20-летний мораторий на принятие Украины в НАТО.

ТрампРосcияУкраинапереговоры
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