На Курщині миколаївські морпіхи відбили штурм ворога, який мав чисельну перевагу

На Курському напрямку морські піхотинці 36-ї бригади відбили штурм російських морпіхів і десанту.

Джерело: відео 36 ОБрМП, співрозмовники "Української правди" в бригаді

Деталі: Днями в районі н.п. Зелений Шлях-Новоіванівка Суджанського району Курської області РФ підрозділи ворога зі складу 155 окремої бригади морської піхоти та 56 десантно-штурмового полку, маючи чисельну перевагу, намагалися прорвати позиції миколаївських морпіхів.

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Однак підрозділи 36-ї бригади дали гідну відсіч. Було знищено БМП росіян, яка транспортувала ворожу піхоту. Після цього бомбери бригади ліквідували особовий склад противника, якому вдалося спішитися з БМП і розосередитися по території.

За даними УП, втрати противника становлять 5 убитими та 8 пораненими.

Завдяки злагодженим та професійним діям морпіхів черговий штурм противника був відбитий, а позиції Збройних сил Україні – збережені, резюмують піхотинці.

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Деталі ефективної роботи – на відео.