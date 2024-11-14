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На Курщине николаевские морпехи отбили штурм врага, который имел численное преимущество

Валентина РоманенкоЧетверг, 14 ноября 2024, 11:55
На Курщине николаевские морпехи отбили штурм врага, который имел численное преимущество
шеврон 36-й ОБрМП

На Курском направлении морские пехотинцы 36-й бригады отбили штурм российских морпехов и десанта.

Источник: видео 36 ОБрМП, собеседники "Украинской правды" в бригаде

Детали: На днях в районе н.п. Зеленый Шлях-Новоивановка Суджанского района Курской области РФ подразделения врага из состава 155 отдельной бригады морской пехоты и 56 десантно-штурмового полка, имея численное преимущество, пытались прорвать позиции николаевских морпехов.

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Однако подразделения 36-й бригады дали достойный отпор. Была уничтожена БМП россиян, которая транспортировала вражескую пехоту. После этого бомберы бригады ликвидировали личный состав противника, которому удалось спешиться с БМП и рассредоточиться по территории.

По данным УП, потери противника составляют 5 убитыми и 8 ранеными.

Благодаря слаженным и профессиональным действиям морпехов очередной штурм противника был отбит, а позиции Вооруженных сил Украины - сохранены, резюмируют пехотинцы.

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Курская область война
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