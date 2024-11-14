Окупанти обстріляли Слов’янськ – пошкоджені дитсадок і університет
Четвер, 14 листопада 2024, 12:19
Зранку 14 листопада армія РФ обстріляла Слов’янськ Донецької області, пошкоджені багатоповерхівки, адмінбудівлі педагогічного університету та дитячий садок.
Джерело: начальник міської військової адміністрації Слов’янська Вадим Лях
Пряма мова: "Місто знов обстріляли. Два вибухи у мкр-ні Лісний. Пошкоджені багатоповерхівки, адмінбудівлі педагогічного університету, дитячий садок, супермаркет, приватні автівки".
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Деталі: За словами Ляха, внаслідок атаки ніхто не постраждав.