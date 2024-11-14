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Оккупанты обстреляли Славянск – повреждены детсад и университет

Анастасия ПроцЧетверг, 14 ноября 2024, 12:19
Оккупанты обстреляли Славянск – повреждены детсад и университет
Иллюстративное фото: Getty Images

Утром 14 ноября армия РФ обстреляла Славянск Донецкой области, повреждены многоэтажки, админздания педагогического университета и детский сад.

Источник: начальник городской военной администрации Славянска Вадим Лях

Прямая речь: "Город снова обстреляли. Два взрыва в мкр-не Лесной. Повреждены многоэтажки, админздания педагогического университета, детский сад, супермаркет, частные автомобили".

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Детали: По словам Ляха, в результате атаки никто не пострадал.

Донецкая областьСлавянскобстрел
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