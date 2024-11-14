Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Поза межами можливого. Відвідайте щорічну премію УП 100

Лавров поскаржився, що через санкції навіть в "дружніх" країнах відмовляються заправляти його літак

Альона Мазуренко Четвер, 14 листопада 2024, 14:20
Лавров поскаржився, що через санкції навіть в дружніх країнах відмовляються заправляти його літак
Сергій Лавров, фото: Getty Images

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров поскаржився, що у нього виникли проблеми з обслуговуванням літака через санкції і "дружні" країни відмовляються заправляти закріплений за ним борт.

Джерело: The Moscow Times

Деталі: Лавров заявив, що "дружні" країни відмовляються заправляти закріплений за ним борт і краще здійснювати перельоти на Іл-96.

Реклама:

За словами російського міністра, у 2023 році, коли він вирушив до ПАР представляти правителя РФ Володимира Путіна на саміті БРІКС у Йоганнесбурзі, була "ціла історія" з тим, щоб повернутися назад.

Пряма мова Лаврова: "Тому що, виявляється, там практично всі компанії, які здійснюють заправку авіаційним паливом, вони не належать країні".

Він додав, що аналогічна проблема виникла під час його візиту до Бразилії. Тоді Лаврову довелося летіти на зустріч із президентом Луїсом Лулою да Сілвою на літаку свого колеги Мауро Вієйри.

РЕКЛАМА:

Він поскаржився, що "неможливо було заправитися" і така ситуація "дратує".

На думку Лаврова, "дружні" країни певний час будуть "змушені боятися" вторинних санкцій, зокрема тому, що в деяких таких державах досі зберігається "неоколоніалізм".

ЛавровРосіясанкції
Реклама:

УП 100. Поза межами можливого

"Українська правда" представить свій другий в історії рейтинг лідерів — сотню українців, які роблять найбільший внесок в незалежність та майбутнє України.

Київ | 20 листопада
КУПИТИ КВИТКИ
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Син Трампа назвав ідіотами відповідальних за дозвіл на далекобійні удари по РФ

Одеса без тепла, світла і води: в ОВА розповіли про ситуацію на вечір

Зеленський про дозвіл на удари по РФ: Ракети самі за себе скажуть

NYT: Байден дозволив Україні вдарити по Росії ракетами ATACMS

Графіки відключень світла у понеділок діятимуть по всій країні

Шольц пояснив дзвінок Путіну, однак визнав, що той не змінив свою позицію

Усі новини...
Лавров
Лавров взявся погрожувати ядерною зброєю з трибуни ООН
Лавров пояснив, чому Путін "підтримав" Камалу Гарріс: Пожартував
Лавров відкинув можливість перемовин з Україною після наступу ЗСУ на Курщині
Останні новини
02:27
фотоЗ Київського водосховища виловили російський безпілотник
01:29
Син Трампа назвав ідіотами відповідальних за дозвіл на далекобійні удари по РФ
00:51
Росіяни знову атакують ударними БпЛА з півночі
00:39
Ворог завдав удару балістикою по критичній інфраструктурі Сум: у місті зникло світло
00:30
В Абхазії опозиція закликала лідера країни подати у відставку
23:52
оновлено, фото, відеоРосіяни вдарили по багатоповерхівці в Сумах: 10 загиблих, пів сотні поранених
23:41
Одеса без тепла, світла і води: в ОВА розповіли про ситуацію на вечір
23:37
Що таке анемія та які її причини? Пояснює наука
23:33
спортОксана Баюл: Доки не помру, пити не можна
23:10
На фронті понад 130 боєзіткнень, найбільше на Курахівському напрямку – Генштаб
Усі новини...
Реклама:
Реклама: