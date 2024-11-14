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Лавров пожаловался, что из-за санкций даже в "дружественных" странах отказываются заправлять его самолет

Алена МазуренкоЧетверг, 14 ноября 2024, 14:20
Лавров пожаловался, что из-за санкций даже в дружественных странах отказываются заправлять его самолет
Сергей Лавров, фото: Getty Images

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пожаловался, что у него возникли проблемы с обслуживанием самолета из-за санкций и "дружественные" страны отказываются заправлять закрепленный за ним борт.

Источник: The Moscow Times

Детали: Лавров заявил, что "дружественные" страны отказываются заправлять закрепленный за ним борт и лучше совершать перелеты на Ил-96.

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По словам российского министра, в 2023 году, когда он отправился в ЮАР представлять правителя РФ Владимира Путина на саммите БРИКС в Йоханнесбурге, была "целая история" с тем, чтобы вернуться обратно.

Прямая речь Лаврова: "Потому что, оказывается, там практически все компании, которые осуществляют заправку авиационным топливом, они не принадлежат стране".

Он добавил, что аналогичная проблема возникла во время его визита в Бразилию. Тогда Лаврову пришлось лететь на встречу с президентом Луисом Лулой да Силвой на самолете своего коллеги Мауро Виейры.

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Он пожаловался, что "невозможно было заправиться" и такая ситуация "раздражает".

По мнению Лаврова, "дружественные" страны некоторое время будут "вынуждены бояться" вторичных санкций, в частности потому, что в некоторых таких государствах до сих пор сохраняется "неоколониализм".

ЛавровРосcиясанкции
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