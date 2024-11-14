Через російський обстріл Слов’янська постраждав патрульний
Унаслідок російського обстрілу Слов’янська Донецької області постраждав патрульний.
Джерело: МВС України, патрульна поліція
Дослівно патрульна поліція: "Зранку ворог поцілив по Слов’янську на Донеччині. Пошкоджень зазнали кілька багатоповерхівок та будівля освітнього закладу.
На щастя, ніхто з місцевих жителів не постраждав. Однак під час патрулювання вулицею Генерала Батюка під обстріл потрапив екіпаж патрульних".
Деталі: Повідомляється, що один патрульний отримав тілесне ушкодження ноги. Наразі патрульний перебуває під наглядом медиків. Також пошкоджень зазнала службова автівка.
Передісторія:
Зранку 14 листопада армія РФ обстріляла Слов’янськ Донецької області, пошкоджені багатоповерхівки, адмінбудівлі педагогічного університету та дитячий садок.