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Через російський обстріл Слов’янська постраждав патрульний

Анастасія ПроцЧетвер, 14 листопада 2024, 17:07
Через російський обстріл Слов’янська постраждав патрульний
ФОТО: ПАТРУЛЬНА ПОЛІЦІЯ

Унаслідок російського обстрілу Слов’янська Донецької області постраждав патрульний.

Джерело: МВС України, патрульна поліція

Дослівно патрульна поліція: "Зранку ворог поцілив по Слов’янську на Донеччині. Пошкоджень зазнали кілька багатоповерхівок та будівля освітнього закладу.

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На щастя, ніхто з місцевих жителів не постраждав. Однак під час патрулювання вулицею Генерала Батюка під обстріл потрапив екіпаж патрульних".

 
фото: Патрульна поліція

Деталі: Повідомляється, що один патрульний отримав тілесне ушкодження ноги. Наразі патрульний перебуває під наглядом медиків. Також пошкоджень зазнала службова автівка.

Передісторія:

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Зранку 14 листопада армія РФ обстріляла Слов’янськ Донецької області, пошкоджені багатоповерхівки, адмінбудівлі педагогічного університету та дитячий садок.

Слов'янськполіція
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