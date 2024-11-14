Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Из-за российского обстрела Славянска пострадал патрульный

Анастасия ПроцЧетверг, 14 ноября 2024, 17:07
Из-за российского обстрела Славянска пострадал патрульный
ФОТО: ПАТРУЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

В результате российского обстрела Славянска Донецкой области пострадал патрульный.

Источник: МВД Украины, патрульная полиция

Дословно патрульная полиция: "Утром враг попал по Славянску Донецкой области. Повреждения получили несколько многоэтажек и здание образовательного учреждения.

Реклама:

К счастью, никто из местных жителей не пострадал. Однако во время патрулирования по улице Генерала Батюка под обстрел попал экипаж патрульных".

 
ФОТО: ПАТРУЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

Детали: Сообщается, что один патрульный получил телесное повреждение ноги. Сейчас патрульный находится под наблюдением медиков. Также повреждения получила служебная машина.

Предыстория:

РЕКЛАМА:

Утром 14 ноября армия РФ обстреляла Славянск Донецкой области, повреждены многоэтажки, админздания педагогического университета и детский сад.

Славянскполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия бьет по Украине северокорейскими ракетами с западными компонентами – CNN

В гостинице Киева произошла стрельба: есть погибший и раненые, нападавшего ищут

Reuters: Украина потеряла более 40% контролируемой территории в Курской области

Залужный считает, что Европа не готова к длительной войне с Россией

В воскресенье отключения электроэнергии будут действовать 4 часа

Зеленский заявил, что Украина готова делиться с Африкой опытом уничтожения "вагнеровцев"

Все новости...
Славянск
Оккупанты обстреляли Славянск – повреждены детсад и университет
Удар по Славянску: россияне атаковали город ракетой "Гром-Е1" — Нацполиция
Россияне впервые за долгое время днем обстреляли Славянск, ранили трех гражданских
Последние новости
01:59
теннисИталия одолела Австралию и стала вторым финалистом Кубка Дэвиса
01:36
Губернатор Курской области РФ заявил об атаке двух ракет и 27 БпЛА
00:58
Россия бьет по Украине северокорейскими ракетами с западными компонентами – CNN
00:25
Ученые считают, что раскрыли еще один секрет долголетия. Он связан с чувством признательности
00:06
боксУкраинский боксер Захожий потерпел первое поражение в карьере и потерял титул EBU
23:57
На фронте за день произошло более 220 боестолкновений – Генштаб
23:54
Горные лыжи. Американка Шиффрин выиграла второй слалом в новом сезоне
23:47
"Люди мрут каждый день по 10-20 душ на ходу". Воспоминания о Голодоморе в малоизвестных дневниках Луки Гусака
23:12
ФутболДонецкий "Шахтер" разгромил "Ингулец" в 14 туре УПЛ
22:49
В воскресенье в ряде регионов гололедица, возможны нарушения движения транспорта
Все новости...
Реклама:
Реклама: