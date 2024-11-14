Из-за российского обстрела Славянска пострадал патрульный
В результате российского обстрела Славянска Донецкой области пострадал патрульный.
Источник: МВД Украины, патрульная полиция
Дословно патрульная полиция: "Утром враг попал по Славянску Донецкой области. Повреждения получили несколько многоэтажек и здание образовательного учреждения.
К счастью, никто из местных жителей не пострадал. Однако во время патрулирования по улице Генерала Батюка под обстрел попал экипаж патрульных".
Детали: Сообщается, что один патрульный получил телесное повреждение ноги. Сейчас патрульный находится под наблюдением медиков. Также повреждения получила служебная машина.
Предыстория:
Утром 14 ноября армия РФ обстреляла Славянск Донецкой области, повреждены многоэтажки, админздания педагогического университета и детский сад.