Из-за российского обстрела Славянска пострадал патрульный

В результате российского обстрела Славянска Донецкой области пострадал патрульный.

Источник: МВД Украины, патрульная полиция

Дословно патрульная полиция: "Утром враг попал по Славянску Донецкой области. Повреждения получили несколько многоэтажек и здание образовательного учреждения.

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К счастью, никто из местных жителей не пострадал. Однако во время патрулирования по улице Генерала Батюка под обстрел попал экипаж патрульных".

ФОТО: ПАТРУЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

Детали: Сообщается, что один патрульный получил телесное повреждение ноги. Сейчас патрульный находится под наблюдением медиков. Также повреждения получила служебная машина.

Предыстория:

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Утром 14 ноября армия РФ обстреляла Славянск Донецкой области, повреждены многоэтажки, админздания педагогического университета и детский сад.