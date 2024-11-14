Ізраїль вивчає український досвід боротьби з іранськими дронами
Україна та Ізраїль мають тісну співпрацю у вивченні українського досвіду боротьби з безпілотними літальними апаратами.
Джерело: Посол Ізраїля в Україні Міхаель Бродський на п'ятому Київському єврейському форумі Kyiv Jewish Forum, повідомляє "Інтерфакс-Україна"
Деталі: За його словами, зараз Ізраїль вивчає українські новітні військові технології, щоб користуватися ними в майбутньому.
"Ізраїль має вивчати цей досвід, має користуватися цим досвідом, і ми це вже робимо, бо ми зараз теж зіткнулися з тією самою проблемою іранських дронів у нас в Ізраїлі", – заявив Міхаель Бродський.
Що стосується технологій, які використовує Ізраїль, то, як зазначив Бродський, "Україна завжди була зацікавлена в них".
"Я впевнений, що і зараз, і після війни ці технології будуть дуже корисні для України", – підкреслив посол.
Передісторія:
- Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що Ізраїль у рамках допомоги Києву повністю надав усе необхідне для створення системи раннього сповіщення про повітряні загрози - наразі Україна перебуває на фінальній стадії запуску цієї технології.