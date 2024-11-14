Ізраїль вивчає український досвід боротьби з іранськими дронами

Україна та Ізраїль мають тісну співпрацю у вивченні українського досвіду боротьби з безпілотними літальними апаратами.

Джерело: Посол Ізраїля в Україні Міхаель Бродський на п'ятому Київському єврейському форумі Kyiv Jewish Forum, повідомляє "Інтерфакс-Україна"

Деталі: За його словами, зараз Ізраїль вивчає українські новітні військові технології, щоб користуватися ними в майбутньому.

Реклама:

"Ізраїль має вивчати цей досвід, має користуватися цим досвідом, і ми це вже робимо, бо ми зараз теж зіткнулися з тією самою проблемою іранських дронів у нас в Ізраїлі", – заявив Міхаель Бродський.

Що стосується технологій, які використовує Ізраїль, то, як зазначив Бродський, "Україна завжди була зацікавлена в них".

"Я впевнений, що і зараз, і після війни ці технології будуть дуже корисні для України", – підкреслив посол.

РЕКЛАМА:

Передісторія: