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Израиль изучает украинский опыт борьбы с иранскими дронами

Александр ШумилинЧетверг, 14 ноября 2024, 17:46
Израиль изучает украинский опыт борьбы с иранскими дронами
Фото иллюстративное

Украина и Израиль имеют тесное сотрудничество в изучении украинского опыта борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

Источник: Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский на пятом Киевском еврейском форуме Kyiv Jewish Forum, сообщает "Интерфакс-Украина"

Детали: По его словам, сейчас Израиль изучает украинские новейшие военные технологии, чтобы пользоваться ими в будущем.

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"Израиль должен изучать этот опыт, должен пользоваться этим опытом, и мы это уже делаем, потому что мы сейчас тоже столкнулись с той же проблемой иранских дронов у нас в Израиле", - заявил Михаэль Бродский.

Что касается технологий, которые использует Израиль, то, как отметил Бродский, "Украина всегда была заинтересована в них".

"Я уверен, что и сейчас, и после войны эти технологии будут очень полезны для Украины", - подчеркнул посол.

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Предыстория:

  • Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что Израиль в рамках помощи Киеву полностью предоставил все необходимое для создания системы раннего оповещения о воздушных угрозах - сейчас Украина находится на финальной стадии запуска этой технологии.

Израильбеспилотники
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