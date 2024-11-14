Израиль изучает украинский опыт борьбы с иранскими дронами

Украина и Израиль имеют тесное сотрудничество в изучении украинского опыта борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

Источник: Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский на пятом Киевском еврейском форуме Kyiv Jewish Forum, сообщает "Интерфакс-Украина"

Детали: По его словам, сейчас Израиль изучает украинские новейшие военные технологии, чтобы пользоваться ими в будущем.

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"Израиль должен изучать этот опыт, должен пользоваться этим опытом, и мы это уже делаем, потому что мы сейчас тоже столкнулись с той же проблемой иранских дронов у нас в Израиле", - заявил Михаэль Бродский.

Что касается технологий, которые использует Израиль, то, как отметил Бродский, "Украина всегда была заинтересована в них".

"Я уверен, что и сейчас, и после войны эти технологии будут очень полезны для Украины", - подчеркнул посол.

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