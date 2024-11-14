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У Росії заочно засудили бійців РДК до довічного ув'язнення

Тетяна ОлійникЧетвер, 14 листопада 2024, 18:54
У Росії заочно засудили бійців РДК до довічного ув'язнення
Денис Капустін. Фото - Армія Inform

У Росії заочно засудили до довічного позбавлення волі у справі про вторгнення до Брянської області командира РДК Дениса Капустіна та чотирьох бійців.

Джерело: пропагандистське російське агенство "РИА новости", "Медуза"

Деталі: Другий Західний окружний військовий суд призначив довічне ув'язнення п'ятьом учасникам "Російського добровольчого корпусу" (РДК), що воює на боці ЗСУ, у кримінальній справі про вторгнення в Брянську область. Вирок винесли заочно.

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Капустіна оштрафували на 2,5 мільйона рублів. Обвинуваченими у справі також є Олександр Галанов, Антон Зирянов, Кирило Канахін та Олексій Огурцов – їм суд також призначив довічне позбавлення волі зі штрафами у розмірі два мільйони рублів кожному.

Для Дениса Капустіна та Кирила Канахіна – це вже другий довічний термін у Росії. До цього вони вже були заочно засуджені у справі про держзраду.

Що передувало: 

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22 травня 2023 року бійці "русского добровольческого корпуса" зайшли на територію населених пунктів  Любимовка та Чуровичи Брянської області РФ.

Росіясуд
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