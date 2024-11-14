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В России заочно приговорили бойцов РДК к пожизненному заключению

Татьяна ОлейникЧетверг, 14 ноября 2024, 18:54
В России заочно приговорили бойцов РДК к пожизненному заключению
Денис Капустин. Фото - Армия Информ

В России заочно приговорили к пожизненному лишению свободы по делу о вторжении в Брянскую область командира РДК Дениса Капустина и четырех бойцов.

Источник: пропагандистское российское агентство "РИА новости", "Медуза"

Детали: Второй Западный окружной военный суд назначил пожизненное заключение пятерым участникам "Российского добровольческого корпуса" (РДК), воюющего на стороне ВСУ, по уголовному делу о вторжении в Брянскую область. Приговор вынесли заочно.

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Капустина оштрафовали на 2,5 миллиона рублей. Обвиняемыми по делу также являются Александр Галанов, Антон Зырянов, Кирилл Канахин и Алексей Огурцов – им суд также назначил пожизненное лишение свободы со штрафами в размере два миллиона рублей каждому.

Для Дениса Капустина и Кирилла Канахина – это уже второй пожизненный срок в России. До этого они уже были заочно осуждены по делу о госизмене.

Что предшествовало:

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22 мая 2023 года бойцы "российского добровольческого корпуса" зашли на территорию населенных пунктов Любимовка и Чуровичи Брянской области РФ.

Росcиясуд
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