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Розшукуваний ексглава Фонду держмайна Сенниченко зареєстрував фірму в Іспанії – УП

Михайло Ткач, Альона Мазуренко Четвер, 22 червня 2023, 12:10
Розшукуваний ексглава Фонду держмайна Сенниченко зареєстрував фірму в Іспанії – УП
Дмитро Сенниченко, ФОТО ФДМ

Колишній голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко, втікач та фігурант справи НАБУ щодо заволодіння 500 млн грн держкоштів, зареєстрував фірму в Валенсії (Іспанія). 

Джерело: "Батальйон Іспанія". УП навідалась у гості до одеського воєнкома та інших українських мільйонерів

Деталі: Відповідно до даних іспанського реєстру у грудні 2022 року чоловік на ім’я Дмитро Сенниченко став єдиним керівником новоствореної іспанської компанії NEWFORM LAB.

 

Компанія зареєстрована за адресою в житловому комплексі на околиці Валенсії.

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Знімальній групі УП не вдалося зафіксувати Сенниченка за адресою реєстрації компанії, але на дзвінок там відповіли українською мовою та запевнили, що Сенниченка там нема і не було. 

Апартаменти, в яких зареєстрована компанія, не належать ані Сенниченку, ані його дружині, а, згідно з випискою, з 2006 року перебувають у власності громадянки Іспанії.

У березні 2023 року НАБУ оголосило про викриття злочинної організації на чолі з колишнім головою Фонду держмайна Сенниченком, яка впродовж 2019-2021 років заволоділа понад 500 млн грн коштів державних підприємств.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

  • НАБУ заявило про викриття злочинної організації на чолі з колишнім головою Фонду держмайна, яка впродовж 2019-2021 років заволоділа понад 500 млн грн коштів АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".
  • У НАБУ вважають, що ексголова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко декілька разів відмовився від багатомільйонних хабарів, щоб створити собі імідж борця з корупцією. Насправді ж таким чином він усував конкурентів.
  • У квітні 2023 року Сенниченка оголосили у розшук

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Теми: Фонд держмайнаНАБУкорупція
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