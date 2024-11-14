Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія атакує безпілотниками з південного напрямку

Тетяна ОлійникЧетвер, 14 листопада 2024, 23:51
Росія атакує безпілотниками з південного напрямку
Фото - Getty Images

Армія РФ увечері 14 листопада запустила ударні безпілотники у південні регіони України.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, міський голова Одеси Геннадій Труханов, голова Одеської ОВА Олег Кіпер

Деталі: Військові о 21:34 повідомили про швидкісну ціль у напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області.

Реклама:

О 21:41 написали про БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одесу, БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Білгород-Дністровський, БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Південне (Одеська обл.).

Голова ОВА та мер Одеси повідомили, що в місті працює ППО. Мешканців закликали залишатись в укриттях.

О 21:44 військові повідомили про БпЛА на Миколаївщині, курс північно-західний.

РЕКЛАМА:

Згодом мер повідомив, що через ворожу атаку в місті пошкоджений магістральний трубопровід теплопостачання. Вимушено припинена робота однієї із котелень міста.

О 22:41 Повітряні сили написали про БпЛА на півночі Миколаївщини, курс північний, БпЛА на межі Миколаївщини і Одещини, курс північний, БпЛА в північно-західній частині Одещини, курс північний.

О 23:43 стало відомо про БпЛА на півночі Миколаївщини, курс північно-західний та на півночі Одещини, курс північно-західний.

Одесаповітряна тривогабезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Вночі ППО знищила понад десяток безпілотників, які загрожували столиці – КМВА

Росія б’є по Україні північнокорейськими ракетами із західними компонентами – CNN

У готелі Києва сталася стрілянина: є загиблий і поранені, нападника шукають

Reuters: Україна втратила понад 40% контрольованої території на Курщині

Залужний вважає, що Європа не готова до тривалої війни з Росією

У неділю відключення електроенергії діятимуть 4 години

Усі новини...
Одеса
Армія РФ завдала удару по житловому будинку в Одесі. Є загибла та поранені
Одесу атакували ударні безпілотники: у місті було чутно вибухи, працювала ППО
Одна людина загинула та ще 13 поранені в Одесі через нічну атаку РФ
Останні новини
07:26
оновлюєтьсяРосія з ночі атакує Україну безпілотниками
07:16
Вночі ППО знищила понад десяток безпілотників, які загрожували столиці – КМВА
06:58
Міноборони РФ заявляє, що три російських області вночі атакували понад 30 безпілотників
06:04
футбол"Олімпіакос" хоче продати Яремчука
05:56
Кліматичний саміт схвалив фінансування на $300 млрд країнам, що розвиваються
04:58
Стрілянина біля посольства Ізраїлю в Йорданії: троє поранених, нападника ліквідували
04:04
ISW: Росія стурбована витратами на продовження війни в Україні
03:57
футзалЕкстраліга: SkyUP у результативному матчі обіграв "Харків", "Ураган" переміг in.IT Львів
03:20
На Київщині ППО працює по ворожих безпілотниках
02:20
З небезпечних районів Харківщини за пів року евакуювали понад 20 тисяч цивільних – Синєгубов
Усі новини...
Реклама:
Реклама: