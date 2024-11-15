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Россия атаковала беспилотниками с южного направления

Татьяна Олейник, Ольга ГлущенкоПятница, 15 ноября 2024, 03:04
Россия атаковала беспилотниками с южного направления
Фото - Getty Images

Армия РФ вечером 14 ноября запустила ударные беспилотники в южные регионы Украины.

Источник: Воздушные силы ВСУ, городской голова Одессы Геннадий Труханов, председатель Одесской ОГА Олег Кипер

Детали: Военные в 21:34 сообщили о скоростной цели в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области.

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В 21:41 написали о БпЛА из акватории Черного моря курсом на Одессу, БпЛА из акватории Черного моря курсом на Белгород-Днестровский, БпЛА из акватории Черного моря курсом на Южное (Одесская обл.).

Председатель ОГА и мэр Одессы сообщили, что в городе работает ПВО. Жителей призвали оставаться в укрытиях.

В 21:44 военные сообщили о БпЛА на Николаевщине, курс северо-западный.

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Впоследствии мэр сообщил, что из-за вражеской атаки в городе поврежден магистральный трубопровод теплоснабжения. Вынужденно прекращена работа одной из котельных города.

В 22:41 Воздушные силы написали о БпЛА на севере Николаевщины, курс северный, БпЛА на границе Николаевщины и Одесской области, курс северный, БпЛА в северо-западной части Одесской области, курс северный.

В 23:43 стало известно о БпЛА на севере Николаевщины, курс северо-западный и на севере Одесской области, курс северо-западный.

В 00:44 15 ноября Воздушные силы сообщили о БпЛА в южной части Винницкой области, курс западный/северо-западный.

Обновлено: В 3:04 Воздушные силы объявили отбой угрозы российских ударных БпЛА.

Одессавоздушная тревогабеспилотники
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