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Росія атакувала безпілотниками з південного напрямку

Тетяна Олійник, Ольга Глущенко П'ятниця, 15 листопада 2024, 03:04
Росія атакувала безпілотниками з південного напрямку
Фото - Getty Images

Армія РФ увечері 14 листопада запустила ударні безпілотники у південні регіони України.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, міський голова Одеси Геннадій Труханов, голова Одеської ОВА Олег Кіпер

Деталі: Військові о 21:34 повідомили про швидкісну ціль у напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області.

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О 21:41 написали про БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одесу, БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Білгород-Дністровський, БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Південне (Одеська обл.).

Голова ОВА та мер Одеси повідомили, що в місті працює ППО. Мешканців закликали залишатись в укриттях.

О 21:44 військові повідомили про БпЛА на Миколаївщині, курс північно-західний.

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Згодом мер повідомив, що через ворожу атаку в місті пошкоджений магістральний трубопровід теплопостачання. Вимушено припинена робота однієї із котелень міста.

О 22:41 Повітряні сили написали про БпЛА на півночі Миколаївщини, курс північний, БпЛА на межі Миколаївщини і Одещини, курс північний, БпЛА в північно-західній частині Одещини, курс північний.

О 23:43 стало відомо про БпЛА на півночі Миколаївщини, курс північно-західний та на півночі Одещини, курс північно-західний.

О 00:44 15 листопада Повітярні сили повідомили про БпЛА в південній частині Вінниччини, курс західний/північно-західний.

Оновлено: О 3:04 Повітряні сили оголосили відбій загрози російських ударних БпЛА.

Одесаповітряна тривогабезпілотники
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