Ворожа атака на Одесу: кількість поранених зросла до 10, серед яких двоє дітей

наслідки російського удару по Одесі ввечері 14 листопада, фото: Геннадій Труханов у Telegram

Внаслідок масованого комбінованого ворожого удару по Одесі кількість поранених зросла до 10, серед яких двоє дітей.

Джерело: Одеський міський голова Геннадій Труханов у Telegram, голова Одеської ОВА Олег Кіпер, ДСНС

Пряма мова Труханова: "Ввечері 14 листопада наше місто зазнало масованого комбінованого ворожого удару. Внаслідок цього загинула жінка, пораненим надається необхідна медична допомога. Наразі відомо про 8 постраждалих".

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Деталі: За словами Труханова, пошкоджена цивільна інфраструктура, житлові будинки, система теплозабезпечення, релігійні та навчальні заклади.

Мер Одеси додав, що на місцях працюють оперативні служби та загін добровольців Департаменту муніципальної безпеки.

Також теплопостачальники працюють над усуненням наслідків атаки.

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Пряма мова Труханова: "З'ясовуємо щодо необхідності розселення.

Зранку почнемо прибирати місто та допомагати мешканцям пошкоджених будинків, штаби збиратимуть документи для надання матеріальної допомоги".

Оновлено: Пізніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що серед постраждалих є 9-річний хлопчик, він у стані середнього ступеню важкості в лікарні.

Також, за словами Кіпера, серед постраждалих дорослих 22-річний хлопець у важкому стані, інші поранені у стані середнього ступеню важкості ушпиталені до медичних закладів міста та області. Їм надається вся необхідна допомога.

Пряма мова Кіпера: "Внаслідок вечірньої атаки: зруйновано багатоквартирний житловий будинок в середмісті Одеси, сталося загоряння квартир, пошкоджені багатоповерхівки, близько трьох десятків легкових автомобілів, зайнялася пожежа на території громадського закладу та двоповерхового будинку.

Через ворожий обстріл також пошкоджений магістральний трубопровід централізованого опалення. Котельню тимчасово зупинено, проводяться ремонтні роботи".

Деталі: Після 2 години ночі ДСНС повідомила про 10 постраждалих, серед яких дві дитини.

У повідомленні надзвичайники зазначили, що в Одесі внаслідок чергового російського удару пошкоджені житлові будинки, автівки, церква, навчальний заклад. За шістьма різними адресами спалахнули пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували.

наслідки російського удару по Одесі ввечері 14 листопада фото: Геннадій Труханов у Telegram

наслідки російського удару по Одесі ввечері 14 листопада фото: Геннадій Труханов у Telegram

наслідки російського удару по Одесі ввечері 14 листопада фото: Геннадій Труханов у Telegram

Що передувало: Раніше було відомо про одну загиблу і двох поранених внаслідок удару росіян по Одесі.