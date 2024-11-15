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Вражеская атака на Одессу: количество раненых возросло до 10, среди которых двое детей

Ольга ГлущенкоПятница, 15 ноября 2024, 00:36
Вражеская атака на Одессу: количество раненых возросло до 10, среди которых двое детей
последствия российского удара по Одессе вечером 14 ноября, фото: Геннадий Труханов в Telegram

В результате массированного комбинированного вражеского удара по Одессе количество раненых возросло до 10, среди которых двое детей.

Источник: Одесский городской голова Геннадий Труханов в Telegram, глава Одесской ОВА Олег Кипер, ГСЧС

Прямая речь Труханова: "Вечером 14 ноября наш город подвергся массированному комбинированному вражескому удару. В результате погибла женщина, раненым оказывается необходимая медицинская помощь. Известно о 8 пострадавших".

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Детали По словам Труханова, повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома, система теплообеспечения, религиозные и учебные заведения.

Мэр Одессы добавил, что на местах работают оперативные службы и отряд добровольцев Департамента муниципальной безопасности.

Также теплопоставщики работают над устранением последствий атаки.

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Прямая речь Труханова: "Выясняем о необходимости расселения.

Утром начнем убирать город и помогать жителям поврежденных домов, штабы будут собирать документы для оказания материальной помощи".

Обновлено: Позже председатель Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что среди пострадавших есть 9-летний мальчик, он в состоянии средней степени тяжести в больнице.

Также, по словам Кипера, среди пострадавших взрослых 22-летний парень в тяжелом состоянии, остальные раненые в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения города и области. Им оказывается вся необходимая помощь.

Прямая речь Кипера: "В результате вечерней атаки: разрушен многоквартирный жилой дом в центре Одессы, произошло возгорание квартир, повреждены многоэтажки, около трех десятков легковых автомобилей, занялся пожар на территории общественного заведения и двухэтажного дома.

Из-за вражеского обстрела также поврежден магистральный трубопровод централизованного отопления. Котельная временно остановлена, проводятся ремонтные работы".

Детали: После 2 часов ночи ГСЧС сообщила о 10 пострадавших, среди которых два ребенка.

В сообщении чрезвычайники отметили, что в Одессе в результате очередного российского удара повреждены жилые дома, машины, церковь, учебное заведение. По шести разным адресам вспыхнули пожары, которые спасатели оперативно ликвидировали.

 
последствия российского удара по Одессе вечером 14 ноября
фото: Геннадий Труханов в Telegram
 
последствия российского удара по Одессе вечером 14 ноября
фото: Геннадий Труханов в Telegram

Что предшествовало: Ранее было известно об одной погибшей и двух раненых в результате удара россиян по Одессе.

Одессавойна
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